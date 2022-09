Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou que seu alto-falante inteligente do Echo Studio de 360 graus está recebendo um impulso de áudio - e os atuais proprietários do Echo Studio também serão beneficiados.

A nova tecnologia de processamento de áudio espacial irá melhorar o desempenho estéreo atual, trazendo músicas e trilhas sonoras de filmes para mais perto do ouvinte com maior clareza, presença e largura. Seu objetivo é oferecer a performance de um verdadeiro sistema estéreo de alta-fidelidade, com um palco sonoro mais realista e melhor definido, colocando os vocais no centro e os instrumentos em ambos os lados.

Em outros lugares, a ampliação da faixa de freqüência aprimorada se concentra na melhoria da qualidade sonora, com maior clareza de faixa média e graves mais profundos.

Naturalmente, estas melhorias são adicionais ao suporte existente do Echo Studio tanto para Dolby Atmos quanto para Sony 360 Reality Audio, fornecendo som de 360 graus e trabalhando com trilhas sonoras espaciais compatíveis.

Os novos compradores do Estúdio poderão escolher uma nova opção de cor - uma tonalidade branca chamada Glacier White - mas a Amazon também estará lançando esta atualização de áudio para os atuais proprietários do Estúdio no final do ano.

O novo Estúdio Echo em Glacier White está disponível para pré-compra agora por £189,99/$199,99, e será enviado no final deste mês. A versão a carvão permanece disponível agora, com a atualização sendo feita ao mesmo tempo.

