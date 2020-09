Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon revelou sua nova linguagem de design para a linha de alto-falantes Echo, incluindo o Echo Dot e o Echo Dot com Clock, anunciada como parte de sua apresentação de hardware, dando a ambas uma aparência radicalmente nova.

Foram-se as caixas de som em forma de disco que se tornaram tão populares, substituídas por um design esférico que, à primeira vista, parece muito mais robusto do que a geração anterior de caixas de som Dot.

É uma mudança bastante significativa, e também traz consigo algumas melhorias na velocidade e precisão das respostas de Alexa, como resultado do novo chip AZ1 Neural Edge que a Amazon está colocando em todo o seu novo hardware.

O alto-falante ainda tem aquela faixa de luz azul marca registrada na parte inferior do corpo, para fornecer indicadores de status para Alexa e avisar quando estiver sendo ouvido.

A Amazon também destacou a nova Edição Infantil do Echo Dot, que apresenta novos designs divertidos e amigáveis para garantir que eles não fiquem fora do lugar no quarto de um jovem. Além disso, novos recursos em torno de contas de voz de crianças significam que Alexa será mais útil do que nunca quando uma criança a estiver usando. Isso foi mostrado com uma boa demonstração de Alexa ajudando uma criança com seu dever de leitura, o que parece útil para pais ocupados.

Todos os modelos Dot serão lançados ainda este ano, mas podem ser pré-encomendados agora - Eco Dot por US $ 49,99 e Echo Dot com relógio por US $ 59,99.

Escrito por Max Freeman-Mills.