Super Amazon Echo Studio obtém £ 50 de desconto no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O incrível Echo Studio da Amazon tem uma grande redução de preço para o Prime Day, tornando-o ainda mais roubo pelo dinheiro.

Normalmente vendido por £ 189,99, há um enorme desconto de £ 50 no preço, então você pode comprar um por £ 139,99 .

Embora disponível apenas em tons de carvão, o Echo Studio é uma unidade poderosa - tem cinco alto-falantes direcionais embutidos e 330W de potência, composta por três alto-falantes de médio alcance de 2 polegadas, um tweeter de 1 polegada, um 5,25 embutido driver de graves de polegadas e uma porta de graves para maximizar o fluxo de ar e a saída de graves.

Há também um DAC de 24 bits e suporta Dolby Atmos Music e Sony 360 Reality Audio. Você também pode conectar dispositivos Fire TV compatíveis com 4K para Atmos, Dolby Audio 5.1 e suporte de áudio estéreo.

O Echo Studio foi projetado para ser o alto-falante superior da linha de dispositivos da Amazon e a qualidade do som certamente não desaponta. O mais impressionante é que você pode obter todo esse desempenho sem gastar muito dinheiro.

As vendas do Prime Day estão ocorrendo entre 13 e 14 de outubro, mas a Amazon já disponibilizou algumas ofertas em seus próprios dispositivos. Você pode acompanhar as melhores ofertas do Prime Day aqui mesmo .

Escrito por Dan Grabham. Edição por Chris Hall.