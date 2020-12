Dicas e truques do Amazon Echo Show: Domine Alexa em uma tela sensível ao toque

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se você acabou de comprar um Echo Show , Echo Show 5 ou Echo Show 8 e quer saber como aproveitá-los ao máximo, não procure mais - aqui estão nossas melhores dicas.

Isso pode ser óbvio, mas temos que começar de algum lugar: para começar com o Echo Show, coloque-o em um local central, seja no balcão da cozinha, na sala de estar, na mesa de cabeceira ou em qualquer outro lugar, em seguida, conecte o adaptador de alimentação incluído no e, em seguida, em uma tomada elétrica e siga as instruções na tela que aparecem para selecionar um idioma, conecte-se ao seu Wi-Fi e faça login na sua conta Amazon.

squirrel_widget_167746

Você precisa do aplicativo Alexa gratuito para gerenciar seu Echo Show e opções de recursos. Para baixar o aplicativo Alexa, vá até a loja de aplicativos em seu dispositivo móvel e pesquise por "aplicativo Alexa" (ou você pode usar os links abaixo). Se você não tiver um dispositivo móvel, pode acessar o site Amazon Alexa nos navegadores Safari, Chrome, Firefox, Microsoft Edge ou Internet Explorer para gerenciar o Echo Show.

Você pode navegar no Echo Show usando sua voz e a tela de toque. Veja como:

Vá para a tela inicial: diga "Alexa, vá para casa". Você também pode deslizar de cima para baixo na tela do Echo Show e selecionar Início. Isso também funciona na Fire TV, coincidentemente.

diga "Alexa, vá para casa". Você também pode deslizar de cima para baixo na tela do Echo Show e selecionar Início. Isso também funciona na Fire TV, coincidentemente. Veja as configurações disponíveis: diga "Alexa, vá para as configurações". Você também pode deslizar de cima para baixo na tela do Echo Show e selecionar Configurações.

diga "Alexa, vá para as configurações". Você também pode deslizar de cima para baixo na tela do Echo Show e selecionar Configurações. Percorra uma lista: diga "Alexa, role para cima / para baixo". Você também pode deslizar em diferentes direções na tela (esquerda, direita, para cima e para baixo).

diga "Alexa, role para cima / para baixo". Você também pode deslizar em diferentes direções na tela (esquerda, direita, para cima e para baixo). Reprodução de mídia: diga "Alexa, pause" ou "próximo", "anterior", "volte" e "volte" ou "avance [x horas, minutos ou segundos]".

diga "Alexa, pause" ou "próximo", "anterior", "volte" e "volte" ou "avance [x horas, minutos ou segundos]". Para outros recursos específicos, verifique estas páginas de ajuda da Amazon: Assista ao vídeo da Amazon no Echo Show e veja as fotos no Echo Show .

A borda da tela do Echo Show acenderá em cores diferentes como um indicador visual. Aqui está o que essas cores significam:

Azul: uma barra azul aparece na tela para indicar que Alexa está processando sua solicitação.

uma barra azul aparece na tela para indicar que Alexa está processando sua solicitação. Vermelho: uma barra vermelha aparece quando os microfones e a câmera do seu dispositivo estão desligados.

uma barra vermelha aparece quando os microfones e a câmera do seu dispositivo estão desligados. Laranja: uma barra laranja aparece quando seu dispositivo está enfrentando problemas de conectividade.

uma barra laranja aparece quando seu dispositivo está enfrentando problemas de conectividade. Roxo: uma barra roxa aparece quando Não perturbe está ativado.

Quando você quiser se comunicar com o seu show Echo, basta dizer "Alexa", seguido por um comando. Mas você pode alterar essa "palavra de ativação" para Echo, Amazon ou Computer, se preferir. Basta dizer "Alexa, vá para as configurações" ou deslize de cima para baixo na tela do Echo Show e selecione Configurações. Em seguida, toque em Opções do dispositivo> Wake word> e selecione a wake word que deseja usar.

Habilidades são recursos habilitados para voz que aprimoram a funcionalidade do seu dispositivo Alexa. Eles podem ser integrados ou oferecidos por desenvolvedores terceirizados. Habilitar as habilidades do Alexa em dispositivos Alexa costuma ser complicado, mas a Amazon recentemente simplificou esse processo. Tudo o que você precisa fazer é dizer: "Alexa, habilite a habilidade [nome da habilidade]." Vá para a loja Alexa Skills no site da Amazon para navegar pelas habilidades disponíveis.

Para visualizar e gerenciar suas habilidades, você precisará usar o aplicativo Alexa. Vá para o menu e selecione Habilidades e, em seguida, selecione Suas Habilidades (na parte superior).

O feed na tela inicial do Echo Show tem vários cartões iniciais que giram automaticamente. Mas você pode atualizar quais cards aparecem ou não. Basta dizer "Alexa, vá para as configurações" ou deslize de cima para baixo na tela do Echo Show e selecione Configurações. A partir daí, selecione Tela inicial, selecione Preferências do cartão inicial e alterne o ícone ao lado do nome do cartão. Simples.

Para definir sua própria foto como plano de fundo na tela do Echo Show, vá para o aplicativo Alexa e carregue uma foto do seu dispositivo móvel. No Menu, selecione Configurações, toque em seu dispositivo e, na seção Plano de fundo da tela inicial, selecione Escolher uma foto. Como alternativa, a partir daí, você também pode definir um álbum como fundo ou uma coleção inteira de fotos, desde que estejam armazenadas em Prime Photos.

Este truque se expande na ponta acima; Resumindo, você pode criar um álbum no Prime Photos e pedir a Alexa para mostrar seu álbum para uma apresentação de slides (Alexa, mostrar meu álbum [nome do álbum] "). Para ajustar a velocidade da apresentação de slides, vá para Configurações e, em seguida, Exibir.

Sim, você pode desligar a tela do seu Echo Show. Isso é útil se alguém entrar repentinamente na sala e você não quiser que vejam o que você está assistindo ou fazendo. Basta dizer: "Alexa, desligue a tela". Para ligar a tela novamente, toque nela ou use a palavra de ativação do seu dispositivo (que, por padrão, é "Alexa"). Você também pode desligar o Echo Show completamente pressionando o botão mudo por alguns segundos.

A tela do Echo Show escurece automaticamente e volta para a exibição apenas do relógio quando você não a toca há algum tempo (a menos que esteja assistindo a algo, como um trailer no YouTube ou filme do Prime Video). Mas você também pode forçar a tela a escurecer a qualquer momento. Há um botão dimmer manual no menu principal do Show; basta deslizar de cima para baixo na tela para acessá-lo.

Com mensagens e chamadas do Alexa, você pode fazer uma chamada de vídeo para qualquer proprietário do Echo Show (e receber uma também); tudo o que você precisa fazer é dizer: "Alexa, ligue para [nome do contato]." O contato precisará ser listado na tela de contato do aplicativo Alexa, no entanto. Clique aqui para saber mais sobre como configurar esse recurso. Para alternar o aspecto do vídeo, diga "Vídeo [desligado / ligado]" ou toque no botão liga / desliga na tela.

Ao desligar o vídeo, você está basicamente fazendo uma chamada de voz com o outro usuário do Echo. Agora, quando você receber uma chamada de vídeo / voz, seu Echo Show soará um alarme e brilhará em verde. Você pode atender ou ignorar qualquer chamada dizendo "Atender" ou "Ignorar" ou tocando no botão ignorar no aplicativo Alexa. Para encerrar a chamada, basta dizer "Desligue". Você também pode tocar no botão Encerrar no aplicativo Alexa.

Você também pode usar o Skype no Echo Show. No aplicativo Alexa, vá para Configurações> Comunicação> Skype para vincular suas contas. Em seguida, entre usando a mesma conta da Microsoft que você usa no Skype.

O suporte para Zoom também está a caminho, embora ainda não esteja habilitado (embora os usuários de negócios já possam usar salas de zoom).

O Drop In permite que você se conecte instantaneamente com outros usuários do Echo Show. Você pode ativar o Drop In através do aplicativo Alexa e conceder permissão às pessoas de sua lista de endereços. (Vá para a página de ajuda da Amazon para obter mais informações sobre a concessão de permissão.) Para entrar, diga "Entrar em [nome do contato]" ou, na tela de conversa no aplicativo Alexa, selecione a barra de entrada e escolha o contato você deseja entrar.

Quando alguém aparece em você, a barra de luz em seu Echo Show pisca em verde. A pessoa será capaz de se conectar automaticamente e ouvir qualquer coisa dentro do alcance do seu dispositivo. Enquanto isso, você verá um vídeo de vidro fosco que faz a transição para vídeo limpo logo após a conexão. O objetivo disso é dar-lhe tempo para se preparar para a chamada, de modo que não seja pego desprevenido.

Use o recurso Não perturbe do Echo Show para impedir que Alexa o alerte sobre chamadas e mensagens recebidas. Para ativar o Não perturbe, diga "Alexa, não me perturbe". Para desativar o recurso, diga "Turn off Do Not Disturb" ou você pode tocar no botão Do Not Disturb na tela do Echo Show. Você também pode agendar o Do Not Disturb para um horário específico por meio do aplicativo Alexa (nas configurações) .

Você pode assistir a filmes ou programas de TV no Echo Show - mas apenas no Amazon Prime Video (incluído na sua assinatura paga do Prime), bem como na programação de suas assinaturas de canais ativos da Amazon (como Showtime, HBO e Starz). Basta pedir a Alexa para mostrar filmes ou programas de TV por título, gênero e muito mais. Depois que seu vídeo começar a ser reproduzido, você pode usar sua voz para controlar a reprodução do vídeo.

Quer assistir instantaneamente a um novo trailer de filme? Basta dizer: "Alexa, mostre-me o trailer do filme [título do filme]" e, se o trailer estiver disponível, ele começará a ser reproduzido imediatamente.

Seu Echo Show é habilitado para Bluetooth para que você possa transmitir serviços populares, seja iTunes ou Google Play Music, de um dispositivo móvel. Basta dizer: "Alexa, emparelhe meu telefone". Em seguida, abra o menu de configurações do Bluetooth no seu dispositivo móvel e selecione o Echo Show. Alexa dirá se a conexão for bem-sucedida. Se estiver, você estará livre para transmitir áudio de seu dispositivo móvel para o Echo Show.

Você pode usar este recurso para reproduzir música em vários dispositivos habilitados para Alexa em sua casa (incluindo o Echo Show) ao mesmo tempo. Você pode ir aqui para aprender como configurar música em várias salas. Mas, em poucas palavras, basta seguir estas etapas:

Selecione Smart Home no menu do aplicativo Alexa. Selecione a categoria Grupos. Selecione Criar grupos para criar um grupo. Toque em Multi-Room Music Group. Selecione um nome de grupo predefinido ou toque em “Criar personalizado” e insira um nome. Toque em Avançar. O aplicativo Alexa irá confirmar se criou seu grupo. Depois de ativado, diga: “Tocar [música ou artista] [nome do grupo de dispositivos de eco]”.

O Echo Show possui um leitor de tela VoiceView que lê em voz alta os itens que você tocar na tela. De acordo com a Amazon, quando habilitado, você pode usar gestos para navegar e interagir com seu Echo Show, e VoiceView irá descrever as ações que você faz na tela. Este é um recurso de acessibilidade que pessoas com deficiência podem achar útil. Clique aqui para obter mais informações sobre como configurá-lo e gerenciá-lo.

Este é outro recurso de acessibilidade. Quando ativada, a Lupa de tela permitirá que você amplie itens na tela para melhorar a legibilidade. Para ligar a lupa, diga "Alexa, vá para as configurações" ou deslize de cima para baixo na tela Echo Show e selecione Configurações. A partir daí, selecione Acessibilidade e toque em Ampliador de tela. Clique aqui para obter mais dicas sobre como usar o recurso corretamente.

Em seu Echo Show, você pode habilitar as legendas ocultas para vídeos e trailers de filmes compatíveis. Para ativar as legendas ocultas, diga "Alexa, vá para as configurações" ou deslize de cima para baixo na tela e selecione Configurações. A partir daí, selecione Acessibilidade e toque em Legendas. Acesse aqui para obter mais informações sobre como alterar suas preferências de legendas, como sua aparência.

Mostrar e contar é um recurso do Alexa projetado para ajudar pessoas cegas e amblíopes. Ele usa a câmera do Echo Show para ajudar a identificar itens de mercearia domésticos comuns.

Você pode simplesmente dizer ao seu programa de eco "Alexa, o que estou segurando?" ou "Alexa, o que está em minha mão?" para iniciar. A ideia é ajudar a identificar itens difíceis de distinguir pelo toque, como alimentos enlatados ou embalados. O recurso faz parte do Alexa Accessibility Hub .

Se você estiver tendo problemas com seu Echo Show, reinicie-o para ver se isso resolve os problemas - ei, nunca se sabe. Basta desconectar o adaptador de alimentação da parte traseira do dispositivo ou da tomada e, em seguida, conectar o adaptador de alimentação novamente. Você também pode redefini-lo para as configurações de fábrica. Diga "Alexa, vá para as configurações" ou deslize de cima para baixo na tela do Echo Show e selecione Configurações.

A partir daí, selecione Opções do dispositivo e toque em Redefinir para os padrões de fábrica. Lembre-se de que isso excluirá todas as suas informações pessoais e apagará todas as suas configurações no Echo Show. E assim que o dispositivo for reiniciado, ele começa o processo de configuração, que detalhamos acima.

Escrito por Maggie Tillman. Edição por Dan Grabham.