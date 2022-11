Bluesound Pulse M é um alto-falante de 360 graus com suporte em alta resolução

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A marca Hi-fi Bluesound lançou seu novo alto-falante Pulse M, e parece ter o Sonos One - ou talvez até mesmo o Amazon Echo Studio - em sua mira.

O Pulse M reforça a linha de alto-falantes sem fio para várias salas da empresa e estreia o design Omni-Hybrid da marca, utilizando drivers angulares e de alto-falantes para fornecer um palco sonoro de 360°.

Isto inclui um woofer de 13cm (5,25in) e dois tweeters de 2cm (0,75in), montados e deslocados a 45 graus um do outro. Um refletor acústico projetado sob medida fica acima do woofer para difundir artefatos sonoros indesejados enquanto direciona as freqüências mais altas do motorista para fora e para longe do alto-falante.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

É a primeira vez que vemos este design elíptico volumoso da marca, e é uma adição bem-vinda para complementar alguns de seus designs mais funcionais. Ele mede 20cm x 17cm x 15cm, que não está longe do Amazon Echo Studio em termos de tamanho, vem com uma grade de tecido acusticamente transparente na metade de seu corpo e oferece um punhado de controles de reprodução de acesso rápido em um display de painel sensível ao toque com sensor de proximidade, incluindo controles de volume e cinco predefinições programáveis.

Também não é uma flor de parede. É capaz de produzir até 80w de potência do sistema através de seu amplificador inteligente DSP, que monitorará a saída de som em tempo real e a ajustará automaticamente para obter os melhores resultados em termos de alcance dinâmico e distorção.

O suporte para música em alta resolução é o cartão de visita da empresa. A música pode ser reproduzida em uma gama completa de conexões físicas e sem fio, incluindo Wi-Fi, Ethernet, AirPlay 2, Bluetooth HD aptX bidirecional, USB-A, entrada analógica/digital dupla de 3,5 mm, ou a tomada de fone de ouvido de 3,5 mm. Há também suporte a controle de voz com Apple Siri, Amazon Alexa ou Google Assistant, e acesso a mais de 20 serviços de música nativamente integrados e milhares de estações de rádio pela internet através do aplicativo controlador BluOS da empresa.

O Pulse M pode ser emparelhado com outro Pulse M para uma reprodução estéreo perfeitamente equilibrada, ligado com outros alto-falantes Bluesound em uma configuração de várias salas ou agrupado com uma barra de som Bluesound para funcionar como surround posterior para uma experiência mais envolvente de cinema e jogos.

O Pulse M está disponível agora em uma opção de Preto ou Branco Satin e custará £449/$449/549.

squirrel_widget_12860330

Escrito por Verity Burns.