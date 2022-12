A Devialet Dione Opéra de Paris é uma barra de som muito especial

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Uma boa barra de som não só soa bem como parece a parte, também. Não há como negar que a Devialet Dione Opéra de Paris cumpre esse último ponto.

Se o nome soar um sino, deve - revimos anteriormente a versão em preto agora aborrecida do alto-falante Devialet Dione. Já pensávamos que ele tinha bom aspecto graças a sua estética super limpa e seu potente desempenho feito para um bom momento, especialmente ao assistir filmes.

Agora, ela está melhor do que nunca. As características ainda são as mesmas, no entanto, Isso significa que há uma única porta HDMI com eARC e a conectividade sem fio vem na forma de Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay 2, e Spotify Connect. E embora não haja nenhum controle remoto na caixa, você tem um aplicativo para usar.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Quanto a esses visuais, o principal ponto de interesse é uma placa central dourada de 22 quilates que aparentemente foi "inspirada nos interiores dourados da Opéra Garnier de Paris". Soa bem. Parece ainda melhor!

Mas, como era de se esperar, esse tipo de coisa não faz uma barra de som barata. Os £1990 pedindo preço já estava um pouco do lado alto para a maioria. Portanto, o novo preço de £2400 / $2900 não vai trazer muita gente mergulhando para suas carteiras. Exceto talvez para escondê-las.

É uma pena também porque aquela placa central parece incrível e o tweeter esférico igualmente central é definitivamente um ponto de discussão. Mas a este preço, você provavelmente poderia apenas falar sobre o dinheiro que ainda está na sua conta bancária.

Escrito por Oliver Haslam.