EE Pocket-lint Awards 2022: Orador do ano

(Pocket-lint) - O mercado de palestrantes é sempre um dos espaços mais competitivos que avaliamos para nossos prêmios anuais, e esse foi muito o caso neste último ano.

Alguns grandes nomes lançaram novos e renovados alto-falantes, com o nível médio de qualidade sonora que você poderia esperar ficar cada vez maior ao longo do tempo.

Entretanto, só pode haver um vencedor, e depois que nossos juízes tiveram sua opinião, ficamos com nosso orador do ano para o EE Pocket-lint Awards 2022.

Melhor orador: Audio Pro C10 MkII

O pedigree do Audio Pro está apenas aumentando com o tempo - seu domínio do áudio está bem ali em seu nome, mas a recente atualização de seus alto-falantes principais mostra que ele também entende o que as pessoas querem de sua tecnologia em termos de conectividade.

Trazer o Apple AirPlay 2 e Spotify Connect para a festa significa que o som francamente incrível que você obtém do C10 MkII é incrivelmente, trivialmente fácil de configurar.

Esta é uma combinação vencedora este ano, e só é acrescentada pelas adoráveis notas de design que tornam a maioria dos alto-falantes do Audio Pro tão de bom gosto e com muita classe.

Altamente elogiado: Sonos Cinco

Outra potência de conectividade, Sonos ainda é uma das melhores escolhas para qualquer um que esteja montando um novo sistema de som com várias salas em sua casa. O Cinco é uma unidade de um alto-falante, mas que foi cuidadosamente projetado para ser suave aos olhos, e o som de enchimento de sala que ele proporciona é absolutamente soberbo.

O melhor do resto

No entanto, este ano não houve apenas dois bons oradores - testamos um monte que nos deixou com impressões extremamente positivas e duradouras. Ultimate Ears atualizou o Wonderboom para um grande efeito com o pequeno mas poderoso Wonderboom 3. O JBL Flip 6 é um dos melhores alto-falantes portáteis e ao ar livre dos últimos tempos. Devialet criou um alto-falante que parece ótimo, mas que também não se parece com absolutamente nada mais no mercado da Mania. Finalmente, Marshall continuou a colocar ótimos alto-falantes com aparência retroativa e nós realmente apreciamos o minúsculo poder do Emberton II.

O que são os Pocket-lint Awards?

O EE Pocket-lint Awards acontece anualmente para celebrar o melhor da tecnologia dos 12 meses anteriores. Os produtos precisam ser totalmente revisados pela equipe do Pocket-lint para serem considerados para os Prêmios, com o julgamento acontecendo no final do ano. Através de um processo de lista longa e pré-seleção, o painel de juízes especialistas pontua os dispositivos para resultar no vencedor geral e no vice-campeão Altamente Recomendado.

Os Prêmios Pocket-lint foram entregues pela 19ª vez em 2022.

Escrito por Max Freeman-Mills. Edição por Chris Hall.