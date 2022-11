Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Devialet anunciou seu primeiro alto-falante inteligente portátil, o Devialet Mania, que parece trazer o design e o know-how de engenharia da marca para uma pegada muito menor.

Com um design esférico compacto que mede apenas 170 mm de altura, o Devialet Mania é capaz de fornecer som em torno de 360°. No entanto, a calibração estéreo ativa proprietária permite que esse som se adapte ao ambiente da Mania, garantindo seu melhor som em todos os momentos.

Ele faz isso através do uso de quatro microfones e da aprendizagem da máquina embutida, ajudando o alto-falante a entender exatamente de onde ele está tocando. Coloque-o no meio da sala, e seus alto-falantes angulares sabem que são livres para fornecer áudio em torno de 360°, mas coloque-o contra uma parede e os alto-falantes na parte de trás se adaptarão para reforçar os alto-falantes na parte da frente em seu lugar.

Também não há modo de calibração a ser percorrido cada vez que você muda de posição, isso acontece automaticamente dentro de segundos após o alto-falante ter sido movido.

Criando o som no coração da Mania estão quatro alto-falantes de gama completa, que se sentam sob seu exterior de tecido tecido, com dois subwoofers expostos na configuração push-push de marca registrada da marca - como visto no alto-falante Phantom - na frente e atrás. O resultado é um alto-falante compacto que pode fornecer freqüências a partir de 30Hz, até 20.000Hz.

As costeletas de alta-fidelidade não param por aí. É claro que a transmissão sem fio é suportada por Bluetooth 5.0, Airplay 2 e Spotify Connect, mas também há Wi-Fi a bordo, o que significa que você pode transmitir música em alta resolução até 24-bit/192kHz através do Mania.

Há também o controle de voz do Amazon Alexa integrado, a classificação de resistência à água IPX4 e até dez horas de duração da bateria, com uma alça embutida prática para movê-la. Uma doca de carga está disponível separadamente (£69/$100), mas de outra forma pode ser carregada com uma simples conexão USB-C.

O Devialet Mania junta-se à linha premium da empresa a um preço igualmente premium. Está disponível em preto ou cinza por £690/$790, com uma edição Paris Opéra, embelezada com moongold de 24 quilates, custando £890/$990.

Escrito por Verity Burns.