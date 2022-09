Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Cinqüenta anos no biz hi-fi merecem algo de celebração, e a Monitor Audio está marcando com uma nova linha de alto-falantes que vai tudo dentro na qualidade do som e tudo fora no preço.

A Série Platinum 3G é o culminar de cinco décadas de experiência, e é uma celebração descarada do que pode ser feito quando você se concentra no desempenho e atira preocupações com o orçamento pela janela.

Há quatro alto-falantes na linha, que se adequarão tanto ao cinema em casa estéreo como ao cinema em casa multicanal. Os suportes Platinum 100 3G dão o pontapé inicial a £4.500/$5.500/$6.000 por par, seguidos pelos suportes de piso Platinum 200 3G de tamanho médio (£9.000/$11.000/$12.000), o Platinum 250 3G canal central (£3.500/$4.750/$5.250) e os suportes de piso Platinum 300 3G de tamanho médio (£11.500/$14.000/$15.500).

Eles são a primeira linha a apresentar oficialmente o novo tweeter MPD III da empresa (o transdutor de alta freqüência Micro Pleated Diaphragm de terceira geração, se você quiser), que foi revelado no início deste ano como parte do impressionante protótipo Concept 50 da empresa. Isto visa reduzir a distorção (a mais baixa da história do Monitor Audio, não sabe) e achatar a resposta de freqüência, melhorando ao mesmo tempo o estágio sonoro e a sensibilidade. O resultado é prometido ser um som maior, mais claro e mais consistente.

É claro, não é tudo. Há também transições mais suaves entre as faixas de freqüência graças a drivers de médio alcance melhorados, tecnologia de cone mais forte para um desempenho mais preciso sob pressão e crossovers refinados para um som mais controlado em todo o espectro - sem mencionar os novos gabinetes para garantir que as vibrações sejam interrompidas em suas faixas. São um conjunto impressionante para dizer o mínimo - e a esse preço, você também esperaria que sim.

A linha Platinum Series 3G completa estará disponível em dezembro, e será oferecida em uma variedade de Piano Preto, Piano Ebony, e Piano Branco Puro Satin.

Escrito por Verity Burns.