Audio Pro oferece melhor conectividade na A10 MkII

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Audio Pro continuou sua linha de alto-falantes com melhor conectividade, anunciando o A10 MkII, sua opção mais compacta.

O alto-falante agora vai suportar o Apple AirPlay 2 e Google Cast junto com a solução multiroom do próprio Audio Pro, tornando muito mais fácil a sua integração em uma configuração multiroom.

-

No lado do design das coisas, não há muita mudança que possamos ver, com a mesma pequena pegada que lembrará alguns observadores das caixas acústicas Amazon Echo de uma certa geração, com um acabamento em tecido que deverá facilitar a mistura ao fundo em uma sala.

Melhores ofertas do Prime Day 2022 da Amazônia EUA: Echo, Kindle, AirPods e muito mais Por Chris Hall · 13 Julho 2022 O Amazon Prime Day foi ao ar, com acordos surgindo através de uma gama de produtos. Estamos aqui para orientá-lo para os melhores negócios.

Com seu próprio woofer, porém, este não é um pequeno alto-falante e deve ter qualidade, som alto como o A10 original, enquanto as predefinições que você pode trocar facilmente também facilitarão a troca entre diferentes playlists ou artistas favoritos.

As opções de montagem significam que você pode montar o A10 MkII em paredes ou tetos muito facilmente para aqueles com configurações de áudio mais envolvidas, mas também é suficientemente fácil tê-lo em um balcão, como a maioria das pessoas fará.

Os novos recursos de conectividade vêm com um aumento no preço, no entanto - o A10 MkII está disponível agora na Audio Pro por £220, EUR250, ou $250 que é cerca de 20% mais caro do que o preço de varejo completo da versão mais antiga.

squirrel_widget_12854779

Escrito por Max Freeman-Mills.