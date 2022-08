Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A HMV fez uma parceria com a Henley Audio para uma mesa giratória de edição de colecionadores que dificilmente ficará por muito tempo.

Isso porque a mesa giratória de 100 anos da HMV, no valor de £399,99, estará disponível em uma tiragem limitada de apenas 300 unidades.

Com base na mesa giratória Pro-Ject T1 Phono SB, a edição HMV apresenta o logotipo do centenário do varejista e a icônica obra de arte "His Master's Voice" de Francis Barraud, que continua a resistir ao teste do tempo.

Ela mostra Nipper (o cão do irmão do artista) escutando um fonógrafo.

O próprio gira-discos ostenta um plinto CNC sem peças plásticas. Ela também é sólida, sem espaços vazios no interior para melhorar a estabilidade.

O prato é de vidro para também reduzir vibrações que de outra forma poderiam prejudicar o desempenho do áudio.

"Nos últimos cinco anos, nossa gama de mesas giratórias cresceu substancialmente, oferecendo a cada colecionador - do ouvinte casual ao audiófilo - uma experiência auditiva que funciona para eles", disse o diretor administrativo da HMV, Phil Halliday.

"Com as comemorações de nosso centenário de um ano chegando ao fim, queríamos terminar com um aceno para nossa herança, e não havia melhor parceiro do que o Pro-Ject, cuja deslumbrante atenção aos detalhes resulta em produtos incríveis para os fãs de música".

O Turntable do 100º Aniversário do HMV estará disponível a partir de 27 de agosto de 2022. As pré-encomendas estão agora abertas no site da HMV.

Escrito por Rik Henderson.