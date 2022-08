Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O fabricante de alto-falantes eco-consciente, House of Marley, introduziu uma nova família de alto-falantes Bluetooth para reforçar sua extensa linha de produtos.

A nova gama de alto-falantes Bluetooth apresenta um acabamento natural em bambu e um tecido exterior feito de garrafas plásticas de óculos.

Todos os alto-falantes da linha podem ser emparelhados para criar um som estéreo mais envolvente.

Sentado no meio da linha está o Get Together 2, um alto-falante portátil Bluetooth 5.0 de tamanho médio com 40 watts de potência.

Uma combinação de drivers de alcance completo e tweeters duplos promete fornecer "detalhes ricos e vibrantes de suas faixas favoritas".

Ele lhe dará 20 horas de reprodução por carga, e uma vez que isso se esgote, ele tem capacidade de carga rápida para resumir em um piscar de olhos.

Aresistência ao pó e à água IP65 significa que ele funcionará muito bem quando estiver encravado na praia ou na piscina também.

A seguir é o Get Together 2 Mini, que oferece muitas das mesmas características, mas em uma embalagem menor, mais portátil.

Ele ainda tem dois motoristas de gama completa na frente, mas os tweeters são trocados por radiadores passivos duplos para fornecer o ronco que os fãs de reggae almejam.

Você terá um pouco menos de duração com o modelo menor, com 15 horas por carga, mas também se beneficia da capacidade de carga rápida.

Finalmente, a marca planeja introduzir um terceiro orador, o Get Together 2 XL, no final deste ano.

O modelo XL irá embalar woofers de 4 polegadas e tweeters de 1 polegada para um som ainda maior.

Os modelos Get Together 2 e Mini estão disponíveis hoje online, e estarão chegando em breve às lojas, incluindo a HMV. Os preços são os seguintes:

Get Together 2: £249,99

Get Together 2 Mini: £149,99

Get Together 2 XL: £399.99

Escrito por Luke Baker.