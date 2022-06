Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A marca austríaca Pro-Ject Audio Systems colaborou com a lendária banda de metal Metallica para uma edição limitada de deck vinil para os amantes do rock.

O Turntable Metallica Edição Limitada é moldado em torno do desenho do logotipo da banda e com acabamento espelhado para um efeito refletivo. O prato é feito de vidro para arredondar a estética.

Há também uma sub-placa de alumínio cortado com diamante, com o mesmo material utilizado para a base e o rolamento da base em forma de S de 8,6 polegadas. Ele é inclinado com um cartucho Pick it S2 C pré-ajustado, patenteado, e uma concha de cabeça SME.

O deck também possui conectores RCA dourados e pés metálicos ajustáveis em altura.

Seu acionamento por correia de precisão é acoplado a um controle eletrônico de velocidade capaz de 33 e 45 RPM, embora uma segunda correia esteja incluída para registros de 78 RPM.

A força de rastreamento e a antipatinagem são totalmente ajustáveis.

A mesa giratória inteira mede 430 x 120 x 430 mm e pesa 4,5 kg.

"Quando você balança vinil neste deck - nada mais importa", disse Pro-Ject em uma declaração (referindo-se ao clássico de 1992 da Metallica).

O Metallica Limited Edition Turntable terá um preço de £1.149 quando chegar em agosto de 2022.

As mesas giratórias Pro-Ject Audio Systems estão disponíveis através da Henley Audio no Reino Unido. Você pode conferir a gama de diferentes decks e produtos em seu website.

Escrito por Rik Henderson.