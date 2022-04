Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Audio Pro anunciou uma versão atualizada do alto-falante multi-câmara C5, completa com melhor acústica e suporte multi-câmara.

O C5 MkII chega com muitos dos mesmos ajustes que o modelo C10 MkII dos especialistas suecos em áudio fez em 2021, adicionando capacidades AirPlay 2 e Google Cast para ajudar a melhorar suas costeletas como um alto-falante inteligente.

O dispositivo está disponível em preto, branco ou cinza, mantendo aproximadamente o mesmo design que o C5 original. O painel de controle de alumínio ainda se encontra em cima, com uma concha texturizada e uma alça de transporte de couro também apresentando. Uma pequena mudança no painel de controle é que ele agora oferece um par de botões predefinidos, que permitem aos usuários acessar mais facilmente sua lista de reprodução ou estação de rádio favorita - e sem ter que passar por seu telefone.

Se você quiser sincronizá-lo com seu telefone, porém, não é apenas o suporte do Google Cast ou AirPlay 2 que você tem à sua disposição. O C5 MkII, como você pode esperar, também pode ser conectado via Spotify Connect e Bluetooth, apesar de não ter o suporte completo do Alexa assistente que o modelo C5A oferece.

O Audio Pro também observa que o C5 MkII oferecerá melhor acústica que seu antecessor, mas ainda não está claro quais mudanças foram realmente feitas no layout ou matriz do alto-falante.

No entanto, quando testamos o C10 MkII, notamos que o modelo atualizado oferecia um pouco mais de saída de graves do que o que tínhamos visto nos modelos mais antigos. Se o mesmo se aplica ao C5 MkII ainda está para ser visto, mas estamos ansiosos para testá-lo em toda a casa - algo que deve ser mais fácil do que o C10 devido a essa alça limpa.

Para aqueles interessados em adicionar o C5 MkII à sua configuração de várias divisões, ele será vendido por $350 / £300 / EUR350.

Escrito por Conor Allison.