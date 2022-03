Devialet Dione quer ser a melhor barra de som de caixa única

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Devialet anunciou uma barra de som de última geração, com o objetivo de oferecer a melhor experiência que você obterá de uma unidade tudo-em-um.

Não há subwoofer separado, não há opção para remover alto-falantes ou usar satélites para som surround, em vez disso, ele foi projetado para fornecer um som sublime com ótima aparência ao sentar embaixo da TV .

Parecer bem faz parte do pacote - especialmente considerando o preço pedido de £ 1990 do Dione - com o foco principal sendo a esfera no centro da barra.

Este é realmente o canal central e pode ser girado, o que significa que você pode mudar a orientação do driver central dependendo se o Dione está montado em um suporte de TV ou contra a parede.

A barra de som tem uma configuração 5.1.2, com drivers laterais central, esquerdo, direito e surround, uma variedade de woofers para compor os graves capazes de disparar para frente e para trás e alto-falantes upfiring montados na parte superior para fornecer altura para Dolby Atmos imersão.

Novamente, se o Dione for girado, o giroscópio interno sabe e pode mudar a função dos drivers para se adequar.

Na composição há 17 drivers, sendo 8 subwoofers e 9 alto-falantes full-range. O Devialet Intelligence Processor - como encontrado no alto- falante Phantom - aciona o Dione, enquanto também oferece software de calibração para se adequar à sala em que é colocado.

A variedade de alto-falantes significa que é capaz de criar efeitos de som surround, enquanto possui a inteligência de fazer upmix de sinais 2.0 para um resultado mais imersivo.

Existem entradas ópticas e HDMI, suportando eARC , para conectar à sua TV, enquanto também suporta tecnologias como Apple AirPlay 2 , Spotify Connect e Bluetooth, para que você também possa configurá-lo com sua música.

O DAC suportará áudio de até 24 bits/96kHz, enquanto há um total de 950W RMS.

Ele funciona com o aplicativo Devialet - que também pode conduzir o Phantom - e é compatível com o Devialet Remote existente.

O Devialet Dione mede 1200 x 165 x 88 mm e pesa 12 kg, graças ao núcleo de alumínio anodizado.

O Devialet Dione custa £ 1.990 / $ 2.400 / € 2.190.

Escrito por Chris Hall.