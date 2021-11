Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A marca alemã Loewe lançou duas novas linhas de caixas acústicas domésticas na Inglaterra.

O primeiro é a série Klang Mr, uma linha de três alto-falantes multiroom. O segundo é o Klang S , que inclui dois novos alto-falantes domésticos inteligentes.

A série Klang Mr apresenta três alto-falantes sem fio de tamanhos diferentes com funcionalidade multi-room e suporte para o ecossistema de áudio sem fio DTS Play-Fi, bem como Apple AirPlay 2. O menor, o Mr 1, tem uma saída de 30W e pode ser um traseiro alto-falante para a barra de som Klang Bar 5 com seu suporte de parede incluído.

O Klang Mr 3 é um alto-falante de "estante" com 150W de saída e três drivers full-range, um subwoofer e dois radiadores passivos.

O terceiro alto-falante, com uma saída de 180W, é o Klang Mr 5. Ele é o maior, com seus três tweeters, três drivers full-range, um subwoofer e dois radiadores passivos. Ele se conecta ao seu smartphone ou dispositivo via Bluetooth (v4.2) e possui painéis superiores de vidro sensíveis ao toque e um display LED.

O Loewe Klang Mr 1 custa £ 299, enquanto o Mr 3 custa £ 549. Eles já estão disponíveis. O Klang Mr5 estará disponível no final de novembro por £ 649.

Quanto ao Klang S-series, é composto pelo Klang S1 e Klang S3. Eles oferecem streaming sem fio Bluetooth, entrada USB, internet, rádio FM e DAB / DAB +, Spotify Connect e acesso a serviços de streaming, incluindo Deezer e Amazon Music. Ambos podem ser controlados com o telecomando incluído ou através da aplicação Loewe Radio. Eles estão disponíveis agora no Harrods e Selfridges , a partir de £ 399 para o Klang S1 e indo até £ 599 para o Klang S3 .

O Klang S3 inclui um CD player.