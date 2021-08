Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Q Acoustics lançou um sistema de música sem fio contido em alto-falantes estéreo que podem transmitir faixas sem perdas sobre aptX HD Bluetooth 5.0.

Tudo que você precisa são os dois alto-falantes sem fio e o controle remoto incluído para obter áudio estéreo com qualidade de alta resolução (até 24 bits / 48kHz) de dispositivos móveis e PCs com conectividade Bluetooth.

O sistema Q Acoustics M20 também suporta várias entradas e saídas de áudio, para usar com uma configuração de computador de jogos, TV ou outro dispositivo com fio. Uma entrada USB também está incluída.

Um amplificador integrado fornece até 130 W de potência (2 x 65 W), enquanto cada alto-falante acopla um tweeter de 22 mm com um driver de médios / graves de 125 mm.

Isso torna o sistema capaz de níveis de graves decentes e frequências médias a altas nítidas e neutras (55Hz - 22kHz). Você também pode adicionar um subwoofer opcional para melhorar ainda mais a resposta de graves, graças a uma porta de saída de sub.

Cada alto-falante pode ser determinado para a esquerda ou para a direita, para melhor se adequar ao local de sua fonte de alimentação. Eles também podem ser montados em suportes de chão opcionais, também disponíveis na Q Acoustics.

O sistema de música sem fio Q Acoustics M20 está disponível a partir do final deste mês na Europa, ao preço de £ 399 no Reino Unido, € 499 no centro. Ele também estará disponível nos EUA a partir de setembro, ao preço de US $ 599.

Você pode descobrir mais, incluindo informações de estoquistas locais, no próprio site da Q Acoustics .