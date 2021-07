Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Embora seja provavelmente mais conhecida por suas bolsas, a Louis Vuitton se interessou por tecnologia no passado, incluindo o campo do smartwatch e fones de ouvido sem fio . Porém, seu mais recente empreendimento vem na forma do alto-falante Horizon Light Up.

O alto-falante é inspirado na bolsa Toupie da empresa e, embora se pareça um pouco com um OVNI de mão, sua tentativa de "reinventar o mundo do áudio portátil" vê seu design longe de ofertas mais tradicionais como o Sonos Roam .

O alto-falante Horizon Light Up é feito de metal e couro com o logotipo LV da Louis Vuitton e uma flor em relevo em couro no topo da grade do alto-falante de aço inoxidável.

Um show de luzes colorido aparece no anel superior do alto-falante quando em uso, sincronizando com a batida da música e apresentando 23 versões digitais de LED da Flor do Monograma. O anel do meio do alto-falante tem 12 letras de Louis Vuitton gravadas em LED, enquanto uma barra de controle de toque de vidro temperado fica verticalmente no centro.

Por dentro, o alto-falante Horizon Light Up tem um woofer de 3 polegadas e dois tweeters de 0,75 polegadas. Oferece som de 360 graus na vertical e direcional na lateral usando pés de borracha e oferece uma faixa de frequência entre 60Hz e 16kHz. Há Bluetooth a bordo, Apple AirPlay 2 e Qplay, e você encontrará mais alguns recursos e funções ao usar o aplicativo Louis Vuitton Connect.

O volume é controlado usando o botão rotativo que é sincronizado com os LEDs acesos, há três microfones a bordo para chamadas de voz e diz-se que oferece 15 horas de bateria.

Leia as más notícias? O alto-falante Louis Vuitton Horizon Light Up custa $ 2890. Ele será lançado entre 31 de julho e o final de agosto.

