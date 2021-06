A última versão Beach Hut Blue de Ruark do R1 Mk4 parece ótima para o verão

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O especialista em áudio britânico Ruark anunciou outra edição limitada de seu rádio R1 Mk4, mas este é especialmente notável - com acabamento em uma cor de verão chamada Beach Hut Blue que realmente gostamos.

É certo que agradará tanto àqueles que desejam músicas de qualidade na praia quanto àqueles que desejam reclinar-se em sua espreguiçadeira enquanto ouve Test Match Special.

A má notícia é que você precisará ser rápido se quiser um, já que o £ 229 R1 Beach Hut Blue será limitado a 1.000 unidades por meio de revendedores independentes, bem como da John Lewis.

Se você perder o Beach Hut Blue, ainda pode comprar um Mk 4 em Espresso ou nosso creme light favorito em particular.

Quando é a Black Friday 2021? As melhores ofertas da Black Friday nos EUA estarão bem aqui Por Maggie Tillman · 7 Dezembro 2020 Ah, esta é a temporada novamente. A época das liquidações de Natal!

squirrel_widget_4988238

Tal como acontece com outras versões Ruark R1 Mk4, ele foi projetado para colocar a qualidade do som em primeiro lugar com um amplificador Classe AB de qualidade com equalização adaptativa. Há também um display OLED brilhante com informações sobre a estação e o programa que se ajusta a diferentes ambientes de iluminação.

Embora o R1 Mk4 seja projetado como um rádio DAB, ele também pode captar FM, se necessário, e se conectar ao seu telefone via Bluetooth. Há também uma porta USB-C para carregar e uma entrada auxiliar selecionável e saída de fone de ouvido.

O controle é feito através do conhecido RotoDial de Ruark, embora haja um pequeno controle remoto que você pode comprar como um extra. Haverá também uma bateria recarregável BackPack III disponível para ele em breve.

Escrito por Dan Grabham.