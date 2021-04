O C10 Mk II do Audio Pro é um novo alto-falante multiroom AirPlay 2 e Google Cast

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A marca sueca Audio Pro lançou seu último alto-falante - desta vez é o C10 Mk II, um alto-falante multiroom de £ 360 que agora possui compatibilidade com a tecnologia AirPlay 2 da Apple e Google Cast.

Assim, você pode transmitir o que quiser do seu dispositivo móvel para o alto-falante.

Você pode conectar este alto-falante ao lado de outros que usam os protocolos de streaming da Apple ou do Google e, assim, controlá-los como um grupo ou individualmente. Você também pode usá-lo com o próprio aplicativo do Audio Pro.

Agora também há seis botões predefinidos em vez de três no modelo C10 anterior, para que você possa acessar rapidamente as estações de rádio favoritas da Internet e outros conteúdos.

O design é normalmente simples, mas você pode alterar a aparência dependendo do seu gosto - assim como muitos alto-falantes passivos, a malha frontal é fixada com ímãs para que você possa escolher deixá-la no lugar ou removê-la. O alto-falante está disponível em três acabamentos - branco ártico, cinza tempestade ou preto carvão.

Graças a uma porta aux, você também pode conectar um produto de áudio adicional como um CD player ou disco, enquanto o Audio Pro diz que o som foi ajustado graças aos componentes atualizados e ao redesenho da porta bass reflex.

O predecessor C10 também está disponível:

Audio Pro projeta e fabrica alto-falantes desde 1978 e seus alto-falantes estão disponíveis em mais de 55 países.

Escrito por Dan Grabham.