Vendas de vinil superam CDs pela primeira vez desde os anos 80

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O ressurgimento do disco de vinil continua em ritmo acelerado, com receita de vendas de LPs que deve ultrapassar os CDs nos próximos meses.

As vendas de CD diminuíram na última década, principalmente devido ao aumento dos serviços de streaming, incluindo aqueles que oferecem streams com qualidade de CD. Enquanto isso, as vendas de discos de vinil tiveram um aumento significativo no mesmo período.

No ano passado, a indústria de discos de vinil do Reino Unido arrecadou £ 86,5 milhões - a maior quantia desde os anos 80.

Informamos em dezembro que 4,8 milhões de LPs foram vendidos apenas no Reino Unido. Foi responsável por 18 por cento de todas as vendas de álbuns em todos os formatos.

Os estúdios faturaram £ 118 milhões em vendas de CDs no país em 2020, mas um gráfico publicado pelo The Guardian mostra que eles não chegarão nem perto disso em 2021.

A coleta de discos de vinil entre os consumidores mais jovens tem sido um fator importante em seu aumento de popularidade. E, a maioria dos lançamentos de álbuns modernos agora estão disponíveis em vinil desde o primeiro dia também.

No entanto, os relançamentos do clássico em vinil mais espesso e durável foram responsáveis pela maioria das vendas - com Rumours by Fleetwood Mac em primeiro lugar em 2020, e Oasis (Whats the Story) Morning Glory? chegando em um segundo muito razoável.

Escrito por Rik Henderson.