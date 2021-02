Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Mitchell Acoustics anunciou um par de alto-falantes estéreo que funcionam como verdadeiros fones de ouvido sem fio - eles se conectam entre si via Bluetooth para emparelhar sem a necessidade de cabos extras.

O par uStream One também pode reproduzir música de uma fonte Bluetooth, então você pode simplesmente colocá-los em uma prateleira e ter um som estéreo adequado.

Disponível em preto ou branco e com preço de £ 499 para os dois, os alto-falantes de estante são capazes de 100W de potência total. Eles apresentam diafragmas de liga de magnésio e woofers individuais para resposta de graves baixos.

Este design de woofer apresenta um conjunto de ímanes frontal e traseiro de neodímio de 500g, com o mesmo magent utilizado pelo tweeter separado.

O designer de alto-falantes, Paul Mitchell, tem uma longa história em Hi-Fi e queria garantir que esses alto-falantes fornecessem uma assinatura sonora autêntica, mesmo usando tecnologias sem fio: "Há um grande renascimento do vinil que reacendeu o interesse pelo som retro. O ritual de ouvir discos influencia uma nova geração a se preocupar com a qualidade do que ouve, redescobrindo a alegria do som estéreo, ouvindo música como se pretendia originalmente ”, disse.

"Esses consumidores agora estão comprando alto-falantes sem fio, que se tornaram o segmento de maior crescimento em áudio, sendo os alto-falantes Bluetooth TWS os mais populares."

Escrito por Rik Henderson.