Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Polk Audio tem uma nova barra de som inteligente para ajudar a aumentar o ruído abafado que vem da parte traseira da TV.

A empresa afirma que o novo React de £ 249 / $ 249 é o dispositivo mais avançado habilitado para Alexa que a área tem a oferecer, com quatro microfones de campo distante para ajudar a captar comandos durante a reprodução em alto volume, bem como suporte para Dolby Digital e STS Som surround 5.1 virtual.

Além dos microfones, o dispositivo compatível com Alexa também suportará a plataforma multi-room do assistente de voz, o que significa que você pode emparelhá-lo com outros alto-falantes Alexa em sua casa e ouvir a mesma música neles, por exemplo. Também há integração com os recursos de chamada de voz e intercomunicação de Alexa, bem como o suporte Bluetooth padrão e portas para USB, TV óptica e HDMI ARC.

Dentro da barra de 5,7 x 86,4 x 12,1 cm, você pode esperar os pares de tweeters de 1 polegada, drivers de médio alcance e woofers de radiador passivo de 11 x 10 cm para ajudar a reforçar as predefinições de áudio para músicas e filmes, embora você possa melhorar ainda mais a experiência pareando o React com outros dispositivos Polk também. Considere os alto-falantes surround sem fio SR2 de £ 159 / $ 199 e o React Sub de £ 179 / $ 199 se você quiser construir mais de uma configuração de som surround adequada.

Em suma, é uma atualização oportuna para a linha de barra de som habilitada para Alexa da Polk, com a Barra de Comando agora alguns anos removida de seu lançamento. E, a partir de agora, os interessados em adicioná-lo à sua configuração podem fazer o pré-pedido antes do lançamento, em meados de fevereiro.

No entanto, embora o design da barra de som React seja muito mais atraente do que seu antecessor, e haja recursos de assistente de voz mais avançados, a Barra de Comando ainda é uma escolha muito viável para aqueles que querem apenas uma barra de som Alexa básica - especialmente quando você considera que vem embalada com um subwoofer separado por aproximadamente o mesmo preço.

Escrito por Conor Allison.