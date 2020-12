O ressurgimento do vinil no Reino Unido continua com 4,8 milhões de LPs vendidos em 2020

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O ressurgimento das vendas de discos de vinil continua em ritmo acelerado, com o BPI revelando que 4,8 milhões de LPs foram vendidos apenas no Reino Unido em 2020.

Os discos de vinil agora respondem por 18 por cento das vendas de álbuns em todos os formatos, e as vendas estão no nível mais alto em quase 30 anos.

A Indústria Fonográfica Britânica ainda afirma que o vinil gera quase o dobro em receita do que as plataformas de streaming de videoclipes, como YouTube e Vevo.

As vendas de fitas cassete também cresceram, com projeções de 157.000 álbuns sendo comprados em fita nos últimos 12 meses.

"Em um ano em que todas as nossas vidas mudaram, o poder da música de inspirar nunca foi tão evidente. O imediatismo e a conveniência do streaming o tornam o formato de áudio ideal para a maior parte de nossa audição, mas cada vez mais fãs optam por se aproximar aos seus artistas e álbuns favoritos em vinil ", disse o presidente-executivo do BPI, Geoff Taylor.

"É notável que as vendas de LPs e fitas de áudio devam ter aumentado devido aos desafios que todos enfrentamos. O aumento nas vendas, apesar do fechamento do varejo, demonstra o apelo atemporal dos formatos físicos colecionáveis junto com a conectividade perfeita do streaming."

O LP de vinil mais vendido de 2020 foi Rumours by Fleetwood Mac, com Oasis (Whats the Story) Morning Glory? em segundo.

Escrito por Rik Henderson.