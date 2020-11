O mais recente alto-falante atraente da Transparent possui uma luz que imita a luz do fogo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A marca sueca de alto-falantes de design Transparent revelou sua última criação - a Light Speaker. Além de poder tocar suas músicas por Bluetooth, o alto-falante de $ 370, £ 290, € 320 também tem uma luz que imita a aparência de chamas reais.

É como uma luz de acampamento ou lanterna e, de fato, a portabilidade faz parte do apelo aqui, com uma bateria de 10 horas dentro do alto-falante. Ele também possui resistência às intempéries IPX2, então você não precisa se preocupar com alguns respingos de chuva nele.

A luz pode ser ajustada para se adaptar ao seu ambiente usando um botão no dispositivo - escolha uma luz de leitura brilhante ou enrole-a para ficar mais parecida com uma vela. A luz pode seguir a música ligeiramente para dar a impressão de uma chama que está piscando junto com a música.

O corpo do Light Speaker é de alumínio reciclável e de longa duração, enquanto o vidro de borosilicato é projetado para ser resistente. Há também uma alça removível, adicionando à estética da lanterna.

O alto-falante não é o mais poderoso com 5W, mas há um driver de faixa completa de 2,5 polegadas e radiador passivo de 3 polegadas, o que significa que deve soar muito bem para um alto-falante de seu tamanho.

Enquanto o palestrante está sendo oferecido no Kickstarter , haverá um lançamento completo em abril de 2021.

Escrito por Dan Grabham.