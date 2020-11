Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um punhado de fones de ouvido e alto-falantes de Marshall já chegou à venda da Black Friday , dando a você uma oportunidade antecipada de vencer a multidão que quer pegar alguns dos produtos cobiçados do gigante do áudio.

Embora vimos os alto-falantes inteligentes da empresa receberem reduções durante o Amazon Prime Day no mês passado, os primeiros dispositivos que os compradores em potencial podem ter em suas mãos com desconto são a coleção de alto-falantes e fones de ouvido Bluetooth, com opções intra-auriculares e ao redor da orelha.

Se você está atrás dos alto-falantes, você vai querer ir para a Amazon. Os preços iniciais incluem o Stockwell II (reduzido para $ 173,37, $ 249,99), Kilburn II (reduzido para $ 243,43, $ 299,99) e Tufton (reduzido para $ 294,99, $ 399,99), todos combinando a marca e design retro Marshall com excelente portabilidade .

• Compre a promoção Marshall Black Friday na Amazon

A Amazon também pode economizar nos fones de ouvido Marshall Minor II , que foram reduzidos de US $ 129 para US $ 75,95. Eles possuem bateria de 12 horas, apresentam a marca dourada Marshall nos botões e oferecem controle de música através do painel no fio de conexão.

No entanto, a Best Buy tem tudo para quem deseja um design de fone de ouvido, com o Marshall Major III recebendo um corte de US $ 38, reduzindo o preço pedido para US $ 111.

Todos esses descontos são realmente sólidos - especialmente se você já está de olho em alguns dos dispositivos do Marshall - e também oferecem ótimos presentes.

E embora não recomendemos necessariamente esperar para aproveitar essas economias, visto que sempre há problemas potenciais com estoque, é provável que vejamos esses dois varejistas continuarem a dar descontos nos dispositivos Marshall. Só o tempo dirá se eles continuarão a aumentar a economia.

Escrito por Conor Allison.