Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O popular alto-falante inteligente Acton II de Marshall tem vendido como o proverbial hotcake durante o evento Prime Day da Amazon - e agora está de volta ao estoque na forma de um negócio relâmpago.

Então, se você está procurando preencher essa lacuna em sua prateleira com um Marshall de aparência clássica, não procure mais - no momento em que este artigo foi escrito, o Acton II está disponível por US $ 169,99 , um grande passo abaixo do preço usual de $ 299,99.

• Veja o negócio Marshall Acton II na Amazon - disponível por $ 169,99

Isso permite que você zap 43% de um alto-falante Alexa que pode complementar sua operação doméstica inteligente nos próximos anos. Também não importa que este dispositivo tenha alguns anos, já que oferece um dos poucos designs de caixas de som inteligentes que simplesmente se recusam a sair de moda.

Em termos de outras especificações do dispositivo de 5,9 x 10,4 x 6,3 polegadas, há compatibilidade com vários ambientes, suporte para Bluetooth e até mesmo um conector de 3,5 mm.

Como já mencionamos, este é um alto-falante que dificilmente permanecerá em estoque durante o seu Negócio Relâmpago, então você terá que atacar rapidamente se estiver falando sério sobre adicioná-lo à sua coleção. Vá em frente, antes que você se arrependa.

Prime Day é a venda anual da Amazon, exclusiva para membros Prime que assinam o Amazon Prime. Este ano, os membros Prime nos EUA, Reino Unido e vários outros países ao redor do mundo podem obter acesso a milhares de descontos em toda a Amazon de 13 a 14 de outubro. A Pocket-lint está destacando todas as melhores ofertas para os membros Prime dos EUA e do Reino Unido nas seguintes rodadas:

Também temos um guia sobre dicas, truques e hacks de compras na Amazon aqui .

Escrito por Conor Allison.