Confira essas ofertas da Q Acoustics nos EUA para o Prime Day, incluindo barra de som M4, suportes de chão 3050i e home cinema

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Q Acoustics anunciou alguns negócios excelentes nos EUA para o Prime Day 2020. Os negócios vão além do horário de término do Amazon Prime Day até 16 de outubro. Outros negócios do Prime Day terminam às 23.59 pm PT em 14 de outubro, mas esse não é o caso com esses super cortes de preços.

Os negócios incluem um corte de preço na excelente barra de som M4, suportes de piso 3050i e pacotes de home cinema também e se aplicam apenas aos EUA - infelizmente, eles não estão disponíveis nos mesmos dispositivos no Reino Unido. Confira a lista abaixo:

Barra de som Q Acoustics M4 com subwoofer integrado - $ 349,99 para $ 297,49 - economia de 15% ($ 52,50)

Alto-falante de estante Q Acoustics 3010i - $ 264,99 até $ 225,24 - - economia de 15% ($ 39,75)

Alto-falante de estante Q Acoustics 3020i - $ 314,99 até $ 267,74 - economia de 15% ($ 47,25)

Alto-falante de chão Q Acoustics 3050i - $ 839,99 até £ 713,99 - economia de 15% ($ 126)

Pacote de alto-falantes para home cinema Q Acoustics 7000i 5.1 - $ 1.154,99 para $ 900,89 - economia de 22% ($ 254,10)

Pacote de alto-falantes para home cinema Q Acoustics 7000i 5.0 - US $ 789,99 até US $ 592,49 - economia de 25% (US $ 197,50)

Subwoofer ativo Q Acoustics 7060S - $ 419,99 até $ 314,99 - economia de 25% ($ 105)

Escrito por Dan Grabham.