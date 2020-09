Harman Kardon Citation 200 é um alto-falante portátil sério com Wi-Fi, Bluetooth e Google Assistente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Harman Kardon revelou o mais recente alto-falante em sua série Citation e, desta vez, a ênfase está na portabilidade, com uma alça de transporte atraente na parte superior e o familiar acabamento em tecido de lã Kvadrat de fácil limpeza.

O Harman Kardon Citation 200 - visto pela primeira vez na CES deste ano em janeiro - não é apenas um alto-falante Bluetooth, mas um alto-falante inteligente com Wi-Fi e Google Assistant . Como tal, é um concorrente importante do Sonos Move e também é à prova de respingos IPX4, portanto, não importa se ele ficar preso em um chuveiro.

Com um tweeter de 1 polegada, drivers de médio alcance de 5 polegadas e radiadores duplos para bombear graves, Harman sugere que ele oferecerá qualidade de áudio HD e estamos ansiosos para ouvi-lo nós mesmos. Além do suporte ao Chromecast - o que você esperaria com o Google Assistant - o Citation 200 também tem Apple AirPlay integrado para flexibilidade.

A duração da bateria não é da mesma classe que muitos alto-falantes Bluetooth em apenas oito horas, mas achamos improvável que você esteja fora de casa com um dispositivo maior como este por tanto tempo - especialmente porque muitos desses alto-falantes provavelmente nunca deixe o jardim ou pátio.

Presumivelmente, a vida da bateria é um pouco mais longa se você usar apenas o Bluetooth. No entanto, se você ficar sem carga, basta ligar com a porta USB-C.

O Harman Kardon Citation 200 estará disponível em cinza e preto em outubro por £ 299,99.

Escrito por Dan Grabham.