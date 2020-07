Marantz apresenta receptores AV de 8K compatíveis com Xbox Series X e PS5

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Marantz introduziu amplificadores e receptores AV prontos para 8K. Com o Xbox Series X e o PlayStation 5 no horizonte e as TVs 8K crescendo em popularidade, não é de surpreender que as empresas de antivírus estejam colocando seus patos em fila antes de um aumento esperado na demanda.

Marantz segue a empresa irmã Denon na introdução de equipamentos de cinema em casa de 8K. Há um único receptor AV - o SR5015 - mais três amplificadores AV. Todos são compatíveis com 8K a 60hz e 4K a 120Hz para transmissão HDMI e possuem um aumento de escala de 8K.

Há suporte total para HDR10 + e HDR dinâmico, além de HLG e Dolby Vision, enquanto a troca de fonte foi aprimorada com a Quick Media Switching (QMS), para que não haja falta de tela ao se mover entre fontes. O eARC continua sendo suportado.

O SR5015 de € 999 / £ 899 possui 7 canais (surround 7.1) com 180W suportando Dolby Atmos e DTS: X, enquanto o SR6015 de € 1499 / £ 1.099 possui 9 canais (11,2 surround) e 185W e adiciona IMAX Enhanced também.

O SR7015 de 9 canais 200W (11,2 surround) adiciona AURO 3D, enquanto o carro-chefe de € 3199 / £ 2.799 SR8015 vem com amplificadores de 11 canais 205W embutidos, a promessa de 13,2 surround, suporte DTS: X Pro e um chassi banhado a cobre. melhor performance.

Naturalmente, todos são compatíveis com a tecnologia multiroom Denon / Marantz HEOS, bem como arquivos sem perda de 24 bits / 192-kHz ALAC, FLAC e WAV. Também é compatível com todos os serviços de streaming de alta qualidade, é claro, e há um estágio phono integrado para conectar um toca-discos.

A linha também possui tecnologia de otimização de áudio, cortesia da Audyssey, para que a saída de cada alto-falante possa ser analisada para obter a melhor qualidade de som.

A linha estará disponível em agosto / setembro, dependendo do modelo.