A Marshall apresentou seu mais novo alto-falante, um alto-falante inteligente com capacidade para várias salas com o Alexa embutido e um visual e uma sensação distintamente "Marshall": o Uxbridge Voice.

Com um preço de £ 170, está posicionado como um concorrente bastante claro e direto de empresas como Amazon Echo Studio e Sonos One , aumentando novamente a concorrência no mercado de alto-falantes inteligentes, subcotando ligeiramente os preços desses modelos.

Olhando de frente para todo o mundo como um amplificador Marshall clássico reduzido, o Uxbridge Voice tem muito a oferecer, mas sua aparência única certamente será um fator para os potenciais compradores. Se você gosta da estética rock and roll de Marshall, vai adorar, com sua recusa em adotar o visual de plástico branco destacado por tantos concorrentes.

Dito isto, ainda é um alto-falante claramente inteligente. O Alexa está a bordo para permitir que você controle sua música com as mãos livres, bem como quaisquer outros controles domésticos inteligentes que você possa ter conectado ao assistente. Além disso, o Uxbridge pode se encaixar facilmente no áudio de várias salas através de outros alto-falantes habilitados para Alexa ou AirPlay 2, que também estão presentes e corretos, com o Spotify Connect completando as compatibilidades necessárias.

Possui um conjunto de microfones de campo distante para garantir que os comandos de voz sejam captados com clareza, enquanto a saída de som promete ser plena e poderosa, como Marshall geralmente gerencia. Além disso, é totalmente personalizável - há botões de balanço na parte superior do alto-falante para permitir que você o ajuste rapidamente, se você não gosta de usar o aplicativo.

Esta versão do Uxbridge Voice também será seguida por mais duas - uma com Tencent Xiaowei em 4 de maio e outra com o Assistente do Google em 11 de junho. Por enquanto, a versão habilitada para Alexa é lançada em 8 de abril, por £ 169,99 ou $ 199.