Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Google está oferecendo um acordo sobre o Google Nest Mini, a substituição do Google Home Mini que foi lançado no ano passado.

Em vez de custar £ 49, agora você pode escolher um por £ 19.

squirrel_widget_168546

Feito de 35% de plástico reciclado, o Google Nest Mini se encaixa embaixo do alto-falante Google Home padrão,que será substituído em breve .

O Nest Mini tem o mesmo design semelhante a um disco da versão anterior, que era chamada de Google Home Mini, embora agora haja quatro opções de cores diferentes - Giz, Carvão, Coral e Céu. Todos estão disponíveis com desconto em vários revendedores, como você pode ver acima.

O dispositivo depende do Google Assistente para acessar músicas, notícias, pesquisas e todas as outras coisas que você pode fazer com o Assistente.

Claro, você pode fazer ao Google praticamente qualquer pergunta que quiser, seja sobre o status atual do tempo, que compromissos você tem naquele dia ou a que horas o ônibus sai do ponto local.

Você também pode pendurar o Nest Mini na parede se quiser - há um sistema de montagem de parafuso integrado.

Escrito por Dan Grabham.