Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Prime Day acabou e você provavelmente está procurando as melhores ofertas da Black Friday 2019, se chegou a esta página.

Se você está realmente interessado em conhecer o Amazon Prime Day 2020, continue lendo. O Amazon Prime day é um evento exclusivo de verão que a Amazon realiza, oferecendo descontos para aqueles que são membros do Amazon Prime.

Lembre-se de que você não precisa se inscrever totalmente para uma associação Prime para participar do Prime Day; você pode obter uma associação gratuita de 30 dias se ainda não era um membro. A associação custa US $ 119 por ano (ou US $ 12. 99 por mês, se você não puder optar pelo pagamento único). Depois de se associar, você pode obter ofertas de todas as categorias diferentes na Amazon.

A data do Amazon Prime Day 2020 ainda não foi revelada, mas em 2019 foi de 15 a 16 de julho. Suspeitamos que será realizada de 13 a 14 de julho de 2020, mas isso ainda está para ser confirmado.

Dicas e truques do Amazon Prime Day 2020

É altamente recomendável ler aqui o nosso guia de compras da Amazon, se você deseja dominar a Amazon e aprender tudo sobre seus recursos ocultos.

O Amazon Prime custa US $ 119 por ano. No entanto, você pode se inscrever para uma avaliação gratuita de 30 dias para obter as ofertas. Um truque interessante é que você tem todo o direito de cancelar sua assinatura do Amazon Prime depois de concluir o negócio.

Avaliação gratuita do Amazon Prime: Reino Unido

Reino Unido Avaliação gratuita do Amazon Prime: EUA

Se você solicitar um dispositivo habilitado para Alexa, como Echo ou Echo Dot, "Alexa, quais são suas ofertas?" , você obtém acesso às ofertas do Prime Day horas mais cedo e também a pechinchas exclusivas. Desde que você cancele a avaliação antes do final, não será cobrada a assinatura anual de US $ 119. A Amazon espera, porém, que depois de aproveitar alguns dos benefícios, você não aperte o botão Cancelar.

Para pedir algo, diga: "Alexa, quais são as suas ofertas", seguido de "Alexa, adicione [o item] ao meu carrinho". A Alexa confirmará isso, mas se você quiser, poderá configurar um alfinete de compras por voz de quatro dígitos com o aplicativo Alexa para evitar compras não intencionais.

A Amazon tem suas " Ofertas Gold Box do dia " de sempre. No entanto, como é o primeiro dia, essas vendas entram em alta velocidade. Todos os dias haverá novas ofertas, incluindo " Ofertas de relâmpagos ", com tempo limitado e, às vezes, terminando em minutos. Para ficar por dentro de tudo, use o aplicativo da Amazon, onde você pode ver muitas ofertas com 24 horas de antecedência e se inscrever para receber alertas. Vá aqui para ver as ofertas que você está assistindo.

Você pode até deixar as ofertas chegarem através do e-mail de ofertas diárias da Amazon .

Além disso, confira os links abaixo para promoções Lightning nas principais áreas da Amazon. com:

As ofertas Prime Early Access são um tipo de Lightning Deal destinado aos membros Prime - a Amazon oferece aos membros Prime acesso antecipado de 30 minutos a determinadas ofertas. No entanto, todas as ofertas estão disponíveis enquanto durarem os estoques. A associação Prime não garante que você poderá comprar uma oferta específica, e é possível que a oferta se esgote antes do final do período de acesso antecipado.

O Amazon Assistant é um plug-in de navegador para Chrome, Firefox, IE, Safari e Edge. É grátis e fácil de instalar. Com ele, você pode assistir a comparações de produtos que economizam tempo e dinheiro, acessar atalhos para os populares hubs da Amazon diretamente no seu navegador e ser notificado quando as ofertas que estiver assistindo forem ativadas com notificações. Também permite obter informações sobre pedidos e entregas.

Amazonas. com tem cupons. Há uma seção inteira da Amazon dedicada a cupons. Você pode encontrar cupons para eletrônicos, suprimentos para animais de estimação, brinquedos e outros itens. Não são necessárias tesouras ou cupons físicos. Para começar com cupons da Amazon, vá para a Amazon. com, clique em "Ofertas de hoje". No menu de subitens, clique em "Cupons". Você também pode usar este link direto .

Você pode procurar os cupons mais populares e, quando encontrar um item que lhe interessa, pode clicar em "Recortar este cupom" ou clicar no item para saber mais sobre ele. Ao clicar no item, o cupom é automaticamente copiado para você também. Quando você terminar de fazer compras, vá ao seu carrinho e confira como de costume. Nos detalhes do carrinho, você verá os valores dos cupons deduzidos do total.

Se você quiser verificar o preço de uma oferta com relação ao que a Amazon cobrou no passado, tente o CamelCamelCamel . É um rastreador de preços gratuito que monitora milhões de produtos e avisa quando os preços caem, para que você possa decidir se e quando comprar.