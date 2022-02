Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A linha Galaxy S21 da Samsung - composta pelo padrão S21, S21+ e S21 Ultra - foi revelada em janeiro de 2021, o que significa que seus sucessores devem ser revelados em breve, no início de fevereiro.

Existem muitos rumores em torno da gama S22, que deverá ser o Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. Cobrimos os dois modelos anteriores em um recurso separado , mas aqui estamos nos concentrando em tudo o que ouvimos até agora sobre o modelo Ultra topo de linha.

Evento descompactado do Samsung Galaxy S22: como assistir e o que esperar

9 de fevereiro de 2022

A partir de € 1.249

A Samsung confirmou que seu próximo Galaxy Unpacked para a série Galaxy S22 ocorrerá em 9 de fevereiro de 2022. O Samsung Galaxy S21 Ultra foi revelado em janeiro de 2021, embora isso tenha ocorrido antes do cronograma típico da empresa para o lançamento da série Galaxy S. Antes de 2021, a gama foi revelada em fevereiro e disponibilizada em março.

Embora não confirmado, há rumores de que a data de venda da série S22 é 21 de fevereiro, com as lojas a receber aparelhos a partir de 24 de fevereiro - antes do início do Mobile World Congress 2022 .

Em termos de preço, o Galaxy S21 Ultra começou em £ 1.149 no Reino Unido e US $ 1.199 nos EUA. É provável que o respectivo sucessor do S22 Ultra se mantenha dentro de um estádio semelhante, mas é muito cedo para dizer por enquanto. Rumores afirmam que começará em € 1.249, com o modelo de topo custando € 1.449.

Caixa de câmera proeminente

S Pen embutida

Câmera de perfuração

Há rumores de que o Samsung Galaxy S22 Ultra verá uma mudança de design maior em termos da caixa da câmera traseira do que os modelos S22 padrão em comparação com seus antecessores.

MySmartPrice

Renderizações vazadas sugerem que o S22 Ultra oferecerá uma caixa de câmera bastante proeminente com três lentes e uma unidade de flash dentro de um quadrado, com uma quarta lente abaixo, criando uma aparência incomum. Também houve imagens vazadas da vida real sugerindo que o S22 Ultra não terá uma caixa de câmera separada, com apenas lentes de câmera levantadas na parte traseira e renderizações do conhecido vazador Evan Blass sugerem isso também, tornando ainda mais provável.

Também houve a sugestão de uma caneta S Pen embutida - com as imagens da vida real e as renderizações de imprensa vazadas suportando isso - que acredita-se não ser um recurso dos modelos S22 e S22 Plus padrão.

Esperamos um aparelho premium no S22 Ultra, com traseira de vidro, e renderizações vazadas sugerem uma câmera perfurada no centro da parte superior da tela, em vez de uma câmera sob a tela como o Galaxy Z Fold 3 oferece . A impermeabilização é esperada, assim como o carregamento USB Type-C.

Resolução Quad HD+ de 6,81 polegadas

Taxa de atualização variável de 120Hz

Molduras mais finas?

O Samsung Galaxy S21 Ultra possui uma tela de 6,8 polegadas. Rumores sugerem que a Samsung poderia reduzir o tamanho de seus monitores na faixa S22, portanto, atualmente não está claro qual tamanho de tela o S22 Ultra pode oferecer. Há reivindicações de molduras mais finas e cantos mais arredondados também.

Esperamos que o S22 Ultra continue oferecendo uma resolução mais alta e uma tela de borda curvada do que os painéis mais planos do S22 e S22 + padrão, embora isso seja especulação por enquanto.

O suporte para HDR e uma taxa de atualização variável de 120Hz são esperados no S22 Ultra, assim como o S21 Ultra oferece.

Chipsets Qualcomm Snapdragon e Exynos de última geração

Pelo menos 12 GB de RAM

Sem carregador na caixa

No momento, não está claro o que o Samsung Galaxy S22 Ultra oferecerá em termos de hardware, embora seja provável que tenha o próximo processador principal Qualcomm Snapdragon a bordo - o 8 Gen 1 - ou o chipset Exynos 2200 de última geração com AMD, dependendo da região. Todos os aparelhos S22 serão compatíveis com 5G com base no uso dessas plataformas.

Em termos de outras especificações, rumores afirmam que haverá três modelos, um modelo de armazenamento de 8 GB de RAM e 128 GB, um modelo de armazenamento de 12 GB e 256 GB e um modelo de armazenamento de 12 GB e 512 GB. Também se fala em uma opção de armazenamento de 1 TB e o suporte microSD não é esperado.

Esperamos que o S22 ofereça suporte para carregamento rápido (há rumores de 45W) e carregamento sem fio rápido. A Samsung confirmou que o carregador não virá na caixa - um movimento que a Apple fez para sua série iPhone 12 e continuou com a série iPhone 13 - com apenas o cabo incluído.

Rumores afirmam que o Galaxy S22 Ultra terá uma bateria de 5000mAh - assim como o S21 Ultra - tornando-o a maior capacidade da série.

Há rumores de sensor de 200MP, 108MP mais provável

Configuração semelhante ao S21 Ultra

Sabemos que a Samsung está trabalhando em um sensor de câmera de 200 megapixels, o ISOCELL HP1, que inicialmente havia rumores de que poderia aparecer pela primeira vez no Galaxy S22 Ultra. No entanto, agora parece mais provável que este seja um sensor aprimorado de 108 megapixels.

Outros rumores sugerem que a Samsung está analisando a tecnologia de mudança de sensor, como as ofertas do iPhone 13 , e houve algumas conversas sobre uma nova lente de periscópio que pode mover as lentes livremente entre o zoom de 3x e 10x, também chegando ao S22 Ultra.

Acredita-se que o Galaxy S22 Ultra contará com uma configuração de câmera traseira quádrupla, composta por um sensor principal de 108MP com abertura f/1.8, um sensor ultra amplo de 12MP com abertura f/2.2 e duas lentes telefoto de 10MP - uma com abertura f/ 4.9 e zoom de 10x, o outro com abertura f/2.4 e zoom de 3x. Se for verdade, parece que não haverá uma grande diferença na configuração da câmera para o Galaxy S21 Ultra, além do sensor de 108MP 'melhorado' de qualquer maneira.

Alega-se que o S22 Ultra pode vir com um botão no aplicativo da câmera que melhorará detalhes, cores e brilho usando IA. Também se fala de um recurso chamado Nightography, sugerindo que os pixels maiores no sensor e a taxa de quadros automática ajudarão você a gravar vídeos no escuro. As câmeras frontal e traseira também devem oferecer fotos de retrato noturno.

Isso é tudo o que ouvimos até agora sobre o Samsung Galaxy S22 Ultra.

A Amazon Australia listou a linha Samsung Galaxy S22 antes de sua revelação. Imagens dos aparelhos foram publicadas no site, assim como detalhes dos aparelhos, preços e datas de lançamento.

Amazon

Lanzuk postou algumas imagens do Galaxy S22 Ultra ao lado do tablet Tab S8 Ultra. A embalagem do Galaxy S22 Ultra também vazou.

Blog.Naver.com

Uma série de cases oficiais da Samsung vazou , mostrando as opções que devem estar disponíveis para os novos dispositivos.

TechInsider

MySmartPrice publicou uma série de imagens mostrando o que parecem ser imagens de marketing da linha Galaxy S22. As imagens foram originalmente publicadas por Evan Blass, que tem um ótimo histórico.

A Samsung confirmou que o próximo Galaxy Unpacked ocorrerá em 9 de fevereiro, enquanto Evan Blass postou renderizações de imprensa de todos os três dispositivos antes de removê-los devido a um "relatório do detentor dos direitos autorais".

MySmartPrice

Evan Blass twittou uma imagem do convite Galaxy Unpacked com uma data de 9 de fevereiro de 2022 e uma hora de 15:00, embora o fuso horário seja atualmente desconhecido.

Ronald Quandt, do WinFuture, sugeriu preços e variantes europeus da linha S22.

Quem disse que a série S22 era para ser mais barata, não pensou em Covid, escassez de peças e inflação.



Preços oficiais reais do EURO:

S22 8/128 GB = 849

S22 8/256 GB = 899

S22+ 8/128 GB = 1049

S22+ 8/256 GB = 1099

S22 Ultra 8/128 GB = 1249

S22 Ultra 12/256 GB = 1349

S22 Ultra 12/512 GB = 1449 pic.twitter.com/QRnfrhkzTz — Roland Quandt (@rquandt) 22 de janeiro de 2022

O vazador Ishan Agarwal afirmou que o Samsung Galaxy S22 Ultra virá em uma opção de armazenamento de 1 TB, embora possa depender da região.

Posso confirmar que haverá uma variante do Galaxy S22 Ultra com 1 TB de armazenamento, mas a Samsung pode lançá-lo apenas em regiões selecionadas. Mercados europeus importantes certamente o conseguirão. https://t.co/QSaed40FPD — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 15 de janeiro de 2022

O DDaily da Coréia confirma com a Samsung que o Unpacked acontecerá em 8 de fevereiro , com rumores de que os aparelhos estarão à venda em 21 de fevereiro.

De acordo com um relatório recente , Samsung Galaxy Unpacked poderia ocorrer em 8 de fevereiro.

O vazador Evan Blass compartilhou algumas renderizações de imprensa do Samsung Galaxy S22 Ultra, apoiando vazamentos anteriores em termos de design.

A Technizo Concept criou alguns renders para LetsGoDigital do Samsung Galaxy S22 Ultra mostrando o aparelho nas opções de cores preto, branco, verde, vermelho bordô e rosé/roxo.

O usuário do Twitter @hypark22 postou algumas imagens do Samsung Galaxy S22 Ultra.

O Leaker Ice Universe afirmou que o Samsung Galaxy S22 Ultra pode vir com um botão de aprimoramento de detalhes de IA no aplicativo da câmera.

No modo de 108MP do S22 ultra, um novo botão aparece no canto inferior direito da página, que é o botão de aprimoramento de detalhes da IA. Após abri-lo, suas fotos têm mais detalhes, cores e brilho do que os 108MP comuns. pic.twitter.com/QAhJTbUa36 — Universo de gelo (@UniverseIce) 23 de dezembro de 2021

O Samsung Galaxy S22 Ultra apareceu em um site Geekbench (identificado por MySmartPrice) com o número do modelo SM-S908B.

Jon Prosser publicou algumas imagens em sua conta no Twitter revelando o Galaxy S22 Ultra em carne e osso e uma data de lançamento.

Jon Prosser

Outro tweet de @UniverseIce nos dá uma olhada de perto no Samsung S22 Ultra. O vazador diz que a tela do S22 Ultra terá uma curvatura menor que a do Note 20 Ultra e pode ser mais parecida com o Note 10+.

O Note20 Ultra totalmente evoluído, é chamado S22 Ultra pic.twitter.com/RkKYawREqK — Universo de gelo (@UniverseIce) 2 de novembro de 2021

De acordo com um tweet de @UniverseIce no Twitter, o sistema de câmera do S22 Ultra adotará a mesma abordagem do S21 Ultra, oferecendo um sistema de câmera quádrupla com duas lentes de zoom.

Câmera S22 Ultra

108mp Versão melhorada do HM3 principal 1 / 1,33 "0,8 um F1.8 FOV 85

12MP 0.6X Sony 1/2.55" 1.4um F2.2 FOV 120

10MP 10X novo sony 1/3.52" 1.12um F4.9 FOV 11

10MP 3X novo sony 1/3.52" 1.12um F2.4 FOV 36 — Universo de gelo (@UniverseIce) 26 de outubro de 2021

O principal smartphone da Samsung em 2022, o Samsung Galaxy S22 Ultra virá equipado com suporte para carregamento rápido de 45W e uma bateria de 5.000mAh, de acordo com vazamentos do Ice Universe .

S22 Ultra 45W 5000mAh

35 minutos 70% — Universo de gelo (@UniverseIce) 23 de outubro de 2021

O repórter de tecnologia Max Weinbach sugere que os próximos telefones Samsung S22 incluirão novamente modelos que apresentam chips Qualcomm e Exynos.

oh sim s22, s22+, s22 ultra vai ter um exynos 2200 e uma versão snapdragon 898



Encontrei-o há algumas semanas — Max Weinbach (@MaxWinebach) 22 de outubro de 2021

O vazador @OnLeaks publicou uma série de renderizações com @digitindia mostrando uma prévia do que é dito ao Samsung Galaxy S22 Ultra.

Sooo... Aqui vem o seu primeiro e primeiro olhar para o #Samsung #GalaxyS22Ultra e seu design bastante "único" da caixa da câmera traseira! (vídeo 360° + renderizações impressionantes de 5K + dimensões)



Em nome de @digitindia -> https://t.co/vBGM3WJfru pic.twitter.com/YDqfFrVGLW — Steve H.McFly (@OnLeaks) 24 de setembro de 2021

O Leaker Ice Universe afirmou no Twitter que o Galaxy S22 Ultra terá uma S Pen clandestina.

O GalaxyClub informou que a capacidade da bateria da série Galaxy S22 será menor que a da série Galaxy S21. Apenas o Galaxy S22 Ultra permanece o mesmo.

O Leaker Ice Universe afirmou no Twitter que a Samsung optará por uma câmera perfurada em vez de uma câmera sob a tela para a linha Galaxy S22.

Pode-se confirmar que a série Galaxy S22 ainda usa Hole, e ainda usa o mesmo design de área de câmera que o S21 — Universo de gelo (@UniverseIce) 14 de setembro de 2021

O Leaker Ice Universe revelou alguns detalhes do que era esperado para a linha Samsung Galaxy S22 em termos de especificações de tela, câmera e bateria.

O usuário do Twitter @MauriQHD sugeriu que a Samsung reduzisse todos os três modelos da família Galaxy S22, em comparação com a série S21. Ou seja: os S22, S22 Plus e S22 Ultra normais terão telas menores que seus antecessores.

O Leaker Ice Universe revelou no Weibo que os braços eletromecânicos e semicondutores da Samsung uniram forças em uma nova solução de zoom contínuo que pode ser adotada pelo carro-chefe do próximo ano.

Ele usa uma unidade de lente periscópio que pode mover as lentes livremente entre o zoom de 3X e 10X, aumentando muito os recursos de zoom óptico.

Diz-se que a Samsung está trabalhando em uma câmera de 200 megapixels que pode chegar ao S22 Ultra.

Um adaptador de carregamento rápido de 65 W da Samsung apareceu no banco de dados BIS da Índia, que funciona de maneira semelhante ao FCC ou TENAA. O carregador sugere que a Samsung pode oferecer carregamento rápido de 65W para futuros smartphones, como o S22.

A Sammobile informou que a ET News afirmou que a Samsung optou por não incluir um sensor ToF nos modelos Galaxy S22.

A Samsung espera incorporar a tecnologia de mudança de sensor em suas próximas câmeras de smartphones, de acordo com relatório do site holandês Galaxy Club .

Estão circulando relatos de que a Samsung está em discussões com a Olympus sobre a possibilidade de colaborar na tecnologia de câmeras de smartphones.

Em um relatório de perguntas e respostas na página da Samsung Mobile Press, a Samsung confirmou que não incluiria carregadores na caixa para dispositivos futuros.

O Leaker Ice Universe afirmou no Twitter que a Samsung estava trabalhando em novos processadores Exynos, incluindo o 9855 e 9925 - o último dos quais pode ser com GPU AMD.

Escrito por Britta O'Boyle.