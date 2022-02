Smartphones com câmera dupla, tripla, quádrupla e penta: a história até os dias atuais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com mais e mais smartphones sendo lançados com um sistema de câmera multi-lente, estamos dando uma olhada de onde tudo isso veio e brincamos com a história das câmeras de smartphones com lentes duplas, triplas e quádruplas.

Lentes duplas em smartphones não são novas, com vários modelos oferecendo uma variedade de recursos exclusivos usando essa configuração de câmera já em 2011 em formatos que você reconhecerá - sem esquecer o Samsung B710 oferecendo uma lente dupla em 2007! ( Obrigado pela dica Léo. )

Conseguir um telefone com umaúnica lente agora pode ser uma raridade, mas siga-nos enquanto o guiamos pelos principais momentos nos sistemas de câmeras de várias lentes para smartphones do passado e do presente...

Em 2011, o 3D era uma coisa. Os fabricantes de TV do mundo estavam alinhando aparelhos de TV 3D , havia filmes em 3D sendo produzidos e nos diziam que o 3D era a próxima grande novidade (de novo).

Para os smartphones, foi a oportunidade de inovação. OLG Optimus 3D foi anunciado em fevereiro de 2011 e o HTC Evo 3D lançado na Sprint em março de 2011.

Ambos os smartphones (e havia alguns outros) usavam lentes duplas para permitir que eles tirassem vídeos 3D e fotos 3D. Eles usam a mesma técnica usada por câmeras 3D comuns, usando essas lentes duplas para criar uma sensação de profundidade nas imagens. Isso foi aprimorado com uma tela 3D para visualizar essas imagens, sem os óculos.

Mas o 3D era apenas uma fase passageira e, embora pudéssemos capturar o 3D, no final das contas, esse foi apenas o começo da história dos smartphones modernos com várias lentes.

Foi o HTC One M8 que realmente apresentou as câmeras de lente dupla ao mundo e viu a HTC tentando fazer algo diferente. O HTC One M8 foi lançado em abril de 2014 e usava dois sensores da mesma forma que as câmeras modernas de smartphones.

Com um sensor de imagem principal UltraPixel de 4 megapixels e um sensor secundário de 2 megapixels capturando dados extras, a câmera de lente dupla foi usada, como o 3D, para criar uma sensação de profundidade nas fotos . A ideia era que a segunda lente pudesse criar um mapa de profundidade e alimentá-lo na imagem final.

Isso significava que você poderia criar efeitos de desfoque de fundo/bokeh, você poderia refocar a imagem com um toque e você poderia facilmente manipular fotos, mantendo o assunto nítido e alterando os fundos, mesmo depois de tirar a foto.

O One M8 era inteligente, mas a câmera não era tão impressionante. Os efeitos foram bastante enigmáticos e os benefícios de ter uma câmera dupla realmente não causaram impacto - mesmo que o corpo de metal completo fizesse.

Ainda existem muitos dispositivos que possuem uma segunda lente para "profundidade" e nada mais - mas isso geralmente é visto como um método de desfoque de fundo em fotos de retrato.

A HTC pode ter começado toda essa coisa de segunda lente , mas foi cerca de 2 anos antes do resto do pacote - e foi 2016 que realmente viu a indústria mudar.

Avance alguns anos e a LG anunciou o LG G5 em fevereiro de 2016 . Havia duas coisas que eram interessantes sobre isso. Em primeiro lugar, tentou integrar acessórios modulares - o que foi um fracasso - e em segundo lugar, a LG equipou-o com câmeras duplas, um dos primeiros telefones lançados em 2016.

Havia um sensor principal de 16 megapixels e um segundo sensor de 8 megapixels. Em vez de combinar informações para criar efeitos, a segunda lente era ultra grande angular.

Com lente de 135 graus na parte traseira para essa câmera de 8 megapixels, o LG G5 pode tirar fotos de grande angular com grande efeito. Você pode simplesmente alternar de uma câmera para outra, perfeita para locais apertados ou paisagens - e a chance de criar algo que você não pode fazer com software.

A LG adicionou a grande angular ao V20 e aos modelos subsequentes das séries G e V, mas não foi até a câmera tripla Huawei Mate 20 que vimos grandes movimentos em grande angular de outros fabricantes. Isso tudo mudou em 2019, quando todos perceberam que a grande angular era uma proposta criativamente sólida.

Em abril de 2016 a Huawei lançou o P9 em parceria com a Leica, com duas câmeras na parte traseira. O grande ponto de venda da Huawei não era sobre detecção de profundidade ou grande angular, era sobre monocromático e foi o início de algum trabalho influente em sistemas multicâmera da Huawei.

Aproveitando as habilidades monocromáticas clássicas da Leica, o Huawei P9 apresentou duas câmeras na parte traseira , alegando que uma lente capturava a cor RGB e a segunda lente capturava detalhes monocromáticos. Isso resultou em ótimas fotos em preto e branco, mas trabalhando em conjunto, o P9 tentou combinar informações de ambos os sensores para melhorar todas as suas fotos - e, de um modo geral, tudo parecia funcionar bem.

A Huawei continuou com esse arranjo até 2018 no Huawei P20 , lançado ao lado de outro dispositivo significativo: o Huawei P20 Pro .

O Honor usou o mesmo sistema em vários dispositivos - sem a marca Leica - adicionando um sensor monocromático no Honor 8 e dispositivos subsequentes, até chegarmos ao Honor View 20 . Não foram apenas Huawei e Honor - a Nokia adotou o mesmo sistema no Nokia 8 , mas com lentes da marca Zeiss. O OnePlus também incluiu um sensor monocromático no OnePlus 9 em 2021 - em parceria com a Hasselblad - então essa ainda é uma tendência que ainda está rolando.

No decorrer de 2016, um dos grandes lançamentos foi o Apple iPhone 7 Plus com duas câmeras na parte traseira, ambas de 12 megapixels, mas oferecendo distâncias focais diferentes. A primeira câmera tinha zoom de 23mm, enquanto a segunda câmera era de 56mm e entramos no reino da telefoto nos telefones.

A ideia era deixar você dar zoom sem perder tanta qualidade, mudando para a câmera de 56mm para chegar mais perto, então qualquer zoom digital que você fizer começa de uma posição mais próxima, então a perda de qualidade será diminuída. A Apple queria resolver o que via como um problema significativo com a fotografia de smartphones e apresentou uma solução que correspondia ao comportamento do usuário.

A Apple também jogou o jogo da HTC oferecendo efeitos bokeh graças a um mapa de profundidade desenhado de ambas as lentes.

Desde o lançamento do iPhone 7 Plus, a Apple continuou a oferecer zoom em seus telefones e muitos outros também adotaram uma lente com zoom - em 2017, o OnePlus o adicionou ao OnePlus 5 e a Samsung lançou seu primeiro telefone com câmera dupla, o Nota 8 , um sistema com o qual continua desde então.

Quando o Huawei P20 Pro foi anunciado no início de 2018, tudo foi despejado na câmera, com um novo sistema de câmera tripla . Isso adicionou uma lente de zoom ao sistema existente de sensores RGB e monocromáticos, mas havia muito mais acontecendo com a IA - e o nascimento de um impressionante Modo Noturno.

O Huawei P20 Pro foi um grande sucesso, uma câmera que justificou seus excessos com resultados e provou que os críticos estavam errados. Parecia fazer tudo.

O que foi um pouco suspeito, no entanto, foi a evolução noHuawei Mate 20 no final de 2018. Novamente usando um sistema de câmera tripla, a Huawei trocou o sensor monocromático por uma lente grande angular, efetivamente dando as costas os 2 anos anteriores de comercialização. Os resultados, no entanto, deram muito pouco a reclamar, adicionando aquela grande angular desejável com aparentemente nenhuma desvantagem de qualidade por perder a lente monocromática - então ela realmente fez alguma coisa?

A Samsung também ofereceu uma câmera de três lentes no Samsung Galaxy A7 em 2018, mas optou por regular, grande angular e um terceiro duvidoso para "informações de profundidade" e nada mais. A Oppo agraciou o R17 Pro com três câmeras, mas talvez de forma mais confusa, ofereceu uma câmera principal, uma câmera de profundidade e uma câmera de tempo final de voo - um dos primeiros telefones a empurrar o tempo de voo como outro sensor para alimentar AR, profundidade e outras aplicações.

Posteriormente, três câmeras se tornaram comuns. O iPhone 12 Pro 2020 ofereceu três lentes, o Samsung Galaxy S21 2021 tem três câmeras e muitos dispositivos mais acessíveis também têm três câmeras. Há uma grande diferença no desempenho, com muitos telefones mais baratos usando câmeras macro para compor os números.

A Samsung gosta de "primeiras do mundo" e tendo perdido para a Huawei na frente de câmera tripla e demorado bastante para adotar sistemas de câmera dupla, o Samsung Galaxy A9 saiu com quatro câmeras na parte traseira em 2018. A Samsung continuou a oferecer quatro câmeras em alguns telefones: o Galaxy A52 2021, por exemplo.

As câmeras quádruplas estão em toda parte desde a virada da década: no topo, você tem duplicação de lentes de zoom para oferecer melhor desempenho, enquanto em dispositivos acessíveis geralmente há câmeras principais, amplas, macro e de profundidade. Parece que o valor de ter uma "câmera quádrupla" na folha de especificações é mais importante do que o desempenho real.

Mas no mix de câmeras multi-lente veio outro desenvolvimento importante em 2019.

Em 2019, a Huawei lançou provavelmente o telefone mais notável que já havia feito. Embora a Oppo tenha mostrado uma lente de periscópio anteriormente, e o Asus Zenfone Zoom realmente a tenha usado em 2015, foi a Huawei quem atingiu o grande momento, oferecendo zoom no Huawei P30 Pro que até então era incontestável. Oferecendo captura de longo alcance de maior qualidade, certamente foi um avanço, além de impulsionar as habilidades de filmagem noturna para rivalizar com as mostradas pelo Night Sight do Google no final de 2018.

O P30 Pro parecia fazer tudo e lançou as bases para os telefones que agora seguem. O zoom periscópio agraciou o Oppo Find X2 Pro em 2020, o Samsung Galaxy S20 Ultra e o Realme X3 SuperZoom . Continua sendo um recurso altamente desejado, com a Samsung reorganizando as câmeras no 2021 S21 Ultra para ter dois zooms, um periscópio e outro regular, na tentativa de aumentar a qualidade do zoom. É uma tendência de ponta que está presa, até enfeitando telefones como o Pixel 6 Pro em 2021 .

O Huawei P30 Pro pode levar crédito por muito disso, mas o P30 Pro também foi um dos últimos telefones Huawei a rodar com o Google Mobile Services . Embora os telefones Huawei mais recentes ofereçam recursos incríveis de câmera, eles se mostraram menos populares que o P30 Pro.

A Nokia mudou-se em uma direção diferente em 2019, lançando o Nokia 9 PureView com cinco lentes na parte traseira. Ao contrário de outros sistemas, essas não eram lentes projetadas com funções diferentes - não há zoom, nem grande angular. Em vez disso, as lentes usam o sistema da Light buscando a qualidade acima de tudo. A ideia era capturar muito mais dados para combinar em imagens.

É uma ótima teoria, mas a Nokia estava tentando fazer um trabalho com muitos dados que rivais - como o Google - estavam fazendo com IA. Em última análise, a IA e o crescimento da fotografia computacional venceram essa corrida.

O Nokia 9 PureView foi lançado em hardware desatualizado - com a Nokia dizendo na época que estava ajustado para o sistema de câmeras e eles não queriam mudar isso. Os clientes também não queriam comprá-lo. Ele não foi bem avaliado - depois que as primeiras análises foram divulgadas, a Nokia parou de lançar o telefone, então nunca conseguimos testá-lo em carne e osso. Era ambicioso, mas, em última análise, o mercado fugiu em uma direção diferente - e ainda estamos esperando para ver se a Nokia lançará outro carro-chefe premium para substituir o 9.

O mercado de smartphones se destilou em lentes de qualidade em telefones de última geração e lentes inúteis em telefones mais baratos - com todos querendo várias câmeras na parte de trás de seus telefones.

As coisas desaceleraram um pouco nos últimos anos; desde o advento da lente periscópio em 2019, vimos pouca progressão significativa, com foco principalmente no aumento da resolução, permitindo suporte para formatos de vídeo como 8K, mas a maioria dos ganhos - estabilização, melhor zoom de longo alcance, modos noturnos - aproveitando a IA mais poderosa do que as lentes ópticas.

De fato, em qualquer lançamento de telefone, você provavelmente ouvirá mais sobre como a poderosa unidade de processamento neural pode lidar com os dados da câmera do que sobre elementos de lente ou outro hardware fotográfico principal.

Na véspera do lançamento do Samsung Galaxy S22, esperamos que o S22 Ultra seja praticamente o mesmo do ano anterior; esperamos o iPhone 14 no final do ano e a grande questão será se a Apple aumentará seu desempenho de zoom com seu novo telefone ou manterá seu sistema testado e aprovado introduzido no iPhone 11 Pro e aprimorado um pouco a cada ano .

