Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Apple iPhone SE foi anunciado em 15 de abril de 2020. É essencialmente o iPhone 8 em termos de design, com a mesma estrutura de alumínio e vidro. E por todas as contas, tem sido extremamente popular, pois é um substituto ideal para aqueles que desejam um novo iPhone com botão Home para substituir um modelo antigo.

Desde o seu lançamento há quase dois anos, porém, continuaram a surgir rumores sobre um iPhone SE Plus. Alguns sugerem que este será um modelo maior do iPhone SE (2020) com uma tela maior, enquanto outros sugerem que o Plus se refere a uma atualização nas especificações e à adição de recursos 5G .

Reunimos todas as especulações em torno do próximo Apple iPhone SE. Aqui está tudo o que sabemos até agora.

8 de março de 2022

Maior iPhone SE em 2024?

Há rumores sobre o próximo iPhone SE há algum tempo, praticamente desde que a segunda geração apareceu. Foi alegado pela primeira vez que um modelo "Plus" apareceria em algum momento no final de 2020, que depois mudou para 2021. É claro que nenhum dos dois aconteceu.

Mais recentemente, a linha do tempo mudou para o primeiro semestre de 2022, com vários rumores e fontes sugerindo que o próximo iPhone SE - seja ele chamado iPhone SE (2022), iPhone SE Plus ou apenas o iPhone SE de terceira geração - aparecerá em março ou Abril de 2022. O relatório mais recente afirma que 8 de março é o dia de escrever no diário.

A Apple normalmente realiza um evento de primavera em março, enquanto também serão dois anos desde que a segunda geração do iPhone SE apareceu, então é uma sugestão razoável que o próximo iPhone SE possa chegar então. Também há alegações de que um iPhone SE maior pode chegar em 2024.

ID de toque

Mesmo tamanho

Com base nos rumores, o próximo iPhone SE oferecerá um design semelhante ao atual iPhone SE (2020). Parece que o botão Touch ID permanecerá abaixo da tela e essa tela permanecerá do mesmo tamanho que o modelo anterior.

A segunda geração do iPhone SE tem um design semelhante ao iPhone 8 - como mencionamos - com bordas arredondadas e traseira de vidro. Não seria muito surpreendente ver o próximo iPhone SE alinhado com o restante do portfólio da Apple, incluindo a série iPhone 13 , mas, por enquanto, nenhuma renderização ou imagem vazou.

4,7 polegadas

Painel LCD

O atual Apple iPhone SE (2020) possui uma tela de 4,7 polegadas com resolução de 1334 x 750 pixels. Qualquer versão maior do SE se encaixaria entre este iPhone e o iPhone 13 de 6,1 polegadas, mas diz-se que o modelo não aparecerá até 2024.

Em vez disso, alega-se que o próximo iPhone SE virá com a mesma tela de 4,7 polegadas do iPhone SE (2020), juntamente com o Touch ID na parte inferior, diferenciando- o do iPhone 13 mini .

O próximo iPhone SE sem dúvida terá True Tone para que a tela se adapte às condições ambientais para oferecer os melhores visuais, além de suporte para Dolby Vision e HDR10. É improvável que ofereça a taxa de atualização de 120Hz encontrada nos modelos do iPhone 13 Pro .

Igual ao iPhone 13?

Modo retrato, iluminação retrato, HDR inteligente

Captura de vídeo de até 4K 60fps

Por enquanto, não há rumores detalhando quais recursos de câmera o próximo iPhone SE oferecerá. Há uma única câmera no iPhone SE 2020. Ele usa o mesmo sensor do iPhone 8, mas com a inteligência do iPhone 11.

É possível que um iPhone SE de última geração tenha uma câmera dupla como o iPhone 13 e o iPhone 13 mini, especialmente se tiver o mesmo chipset, mas, por enquanto, são suposições.

O que esperamos são recursos como Smart HDR, captura de vídeo 4K e modo noturno.

Apple A15 Biônico

Armazenamento de 64/128/256 GB

Carregamento sem fio

5G

O Apple iPhone SE (2020) é executado na plataforma Apple A13 Bionic, que é o mesmo chip que alimenta o iPhone 11. Há rumores de que o próximo iPhone SE ostenta o chip A15 sob o capô, colocando-o a par com o iPhone 13 em termos de poder. Dizem que também oferecerá 5G, o que deve torná-lo o iPhone 5G mais barato.

Espera-se que as opções de armazenamento continuem como 64/128/256 GB - o mesmo que o modelo atual - embora nenhum rumor tenha detalhado isso ainda. Pode ser que a Apple abandone o modelo de 64 GB em favor de uma opção inicial de 128 GB, como fez com o iPhone 13, mas não está claro por enquanto.

Essas 3 capas manterão seu iPhone 13 fino, protegido e com uma aparência fantástica Por Pocket-lint International Promotion · 25 Outubro 2021 Você pode obter todos os tipos de estilos e níveis de proteção dos estojos de Pitaka.

Como o iPhone SE, o iPhone SE de última geração, sem dúvida, suportará carregamento sem fio, carregamento rápido, Wi-Fi 6 e suporte para dual SIM usando eSIM.

Aqui estão todos os rumores em torno do próximo iPhone SE Plus até agora.

Mark Gurman, da Bloomberg, afirmou que a Apple espera realizar um evento em 8 de março.

Um iPhone de baixo custo e dois iPads supostamente apareceram em dados de importação para testes na Índia.

De acordo com Mark Gurman da Bloomberg , o iPhone SE deverá ser anunciado em março ou abril com 5G, um processador mais rápido e um design semelhante ao seu antecessor.

De acordo com Ross Young , há rumores de que o próximo iPhone SE se chamará SE+ 5G e virá com uma tela LCD de 4,7 polegadas. Modelo de tela maior chegando em 2023 ou 2024.

A empresa de pesquisa de mercado TrendForce afirmou que a terceira geração do iPhone SE será anunciada no primeiro trimestre de 2022, provavelmente em março.

O analista de tela Ross Young sugere que o próximo iPhone SE será chamado Plus, mas terá a mesma tela de 4,7 polegadas e 5G. Há rumores de que o iPhone SE maior com tela maior será adiado para 2024.

Agora ouvimos que o próximo iPhone LCD será lançado em 2022 e chamado de SE Plus com o mesmo LCD de 4,7 "que o 8 junto com 5G. Ouvimos que o iPhone SE3 com um LCD de 5,7 "- 6,1" agora foi adiado para 2024. https ://t.co/9gxiAAk8Yi — Ross Young (@DSCCRoss) 25 de outubro de 2021

O site japonês Macotakara , assim como o Nikkei Asia, afirmam que o iPhone SE (3ª geração) continuará oferecendo uma tela Retina HD de 4,7 polegadas com o sensor de impressão digital Touch ID e terá recursos 5G. Diz-se que entrará em produção em dezembro de 2021 e será lançado na primavera de 2022.

O analista do setor Ming-Chi Kuo acredita que o próximo iPhone SE será lançado em 1S22 e oferecerá 5G.

Fontes anônimas conversando com o Nikkei sugerem que a Apple planeja lançar uma nova versão do iPhone SE no primeiro semestre de 2022. Ela disse que o iPhone SE ofereceria 5G, o chip A15 e manteria a tela de 4,7 polegadas.

O Digitimes afirma que o próximo iPhone SE chegaria no primeiro semestre de 2022, ofereceria recursos 5G e viria com a mesma tela de 4,7 polegadas do modelo de segunda geração. Um modelo SE maior pode aparecer em 2023, afirma.

De acordo com Ming-Chi Kuo (via MacRumors) , o próximo iPhone SE chegará no primeiro semestre de 2022 com 5G e design e tela semelhantes ao modelo iPhone SE (2020).

A Apple mostrou sua próxima grande atualização para o iOS . Chamado de iOS 14, ele terá vários aprimoramentos, incluindo uma tela inicial redesenhada com widgets ao vivo e uma biblioteca de aplicativos. Há também rotas de bicicleta no Mapas, um novo aplicativo Tradutor e chaves digitais do carro. Além disso, o App Clips permitirá que você use aplicativos rapidamente sem um grande download.

Por causa da situação global, o analista Ming-Chi Kuo, da TF Securities, sugere que o iPhone SE Plus maior será lançado em 2021, e não no final de 2020.

Parece que a Apple pode estar planejando lançar um modelo 'Plus' do iPhone SE. Basicamente, isso substituiria o iPhone 8 Plus, agora descontinuado - agora não há iPhone 'mais barato' de tela grande além do XR.

Apenas para colocar um gato entre os pombos, esse boato vai diretamente contra o pensamento atual e sugere que não veremos um sensor Touch ID em um iPhone SE Plus, mas uma tela mais longa e Face ID. Não temos certeza sobre este.

O analista Ming-Chi Kuo, da TF Securities, diz que a Apple lançará o iPhone SE2 Plus no primeiro semestre de 2021 e prevê que o tamanho da tela será de 5,5 ou 6,1 polegadas. No entanto, ele sugere que o Touch ID fará parte do botão liga / desliga na lateral que não se encaixa com o que sabemos agora sobre o iPhone SE (2020).

Escrito por Britta O'Boyle.