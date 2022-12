Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nubia lançará o último telefone de jogos RedMagic no Dia do Boxe.

O RedMagic 8 Pro será oficialmente revelado na China em 26 de dezembro de 2022. A empresa de propriedade da ZTE anunciou a data há vários dias, mas agora também temos um acoplamento de imagens, graças a um vazamento no Twitter.

Segundo o leaker online Abhishek Yadav, o telefone terá um aspecto muito diferente de seus antepassados, com uma tela frontal não adulterada por um entalhe de câmera. Além disso, ele será quase de ponta a ponta, com apenas uma luneta à vista.

Lançamento da RedMagic 8 Pro evolução estética na China em 26 de dezembro de 2022. pic.twitter.com/T6gwUFJrMl- Abhishek Yadav (@yabhishekhd) 20 de dezembro de 2022

Vazamentos anteriores sugerem que pode haver mais de um modelo RedMagic 8 Pro, com uma lista no site da TENAA mostrando um par de dispositivos com baterias de 5.000mAh e 6.000mAh. Se isto significa que teremos um RedMagic 8 padrão ao lado do Pro(como com as gerações anteriores) ainda não foi visto.

O Pro também foi certificado pelo regulador de comunicações da China (3C) recentemente, o que revelou que virá com carga rápida de 165W.

Ainda não há notícias sobre outras especificações, mas pensa-se que ambos os modelos virão com o mais recente processamento Snapdragon 8 Gen 2.

Aguardamos mais notícias sobre o RedMagic 8 Pro (e qualquer outra variante), que não demorará muito agora, considerando a data de lançamento.

Escrito por Rik Henderson.