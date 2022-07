Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Após seu lançamento na China no início deste mês, o RedMagic 7S Pro já foi lançado internacionalmente.

O telefone apresenta um design bastante similar ao RedMagic 7 Pro, mas com opções de cores adicionais.

O mais excitante é o colorway "Mercury", que é um desenho prateado com elementos transparentes. Contrastando com os esquemas usuais de cores vermelho e preto da marca.

O RedMagic 7S Pro é um dos primeiros telefones de jogos a chegar ao mercado com o processador Snapdragon 8+ Gen 1 da Qualcomm.

Este novo SoC, juntamente com o chip para jogos Red Core 1 da Nubia, promete um aumento de 10% no desempenho da CPU e GPU com uma redução de 30% no consumo de energia.

Isto significa que você será capaz de jogar por mais tempo e em configurações mais altas do que com seus modelos anteriores.

A refrigeração ativa embutida (com um ventilador RGB nos modelos transparentes) garante que você raramente experimentará estrangulamento e pode espremer até o último pedaço de desempenho do processador.

Como de costume, este telefone possui acionadores de ombro capacitivos de toque, para dar-lhe a perna com títulos FPS.

Você também terá uma experiência ininterrupta de jogo em tela cheia, graças ao uso de uma câmera de auto-selagem por baixo do painel.

Esta tela é um FHD AMOLED de 6,8 polegadas com uma taxa de atualização de 120Hz, aparentemente o mesmo painel que seu predecessor.

Para energia, temos uma bateria de 5.000 mAh de dupla célula em um carregador de 65W incluído na caixa.

A versão RedMagic 7S Pro International está disponível em três configurações e estará disponível para pré-compra a partir de 2 de agosto, com vendas abertas a partir de 9 de agosto de 2022.

Os preços são os seguintes:

RedMagic 7S Pro Mercury com 18GB de RAM + 512GB de armazenamento a $899 - EUR949 - £809

RedMagic 7S Pro Supernova com 18GB de RAM + 512GB de armazenamento a $899 - EUR949 - £809

RedMagic 7S Pro Obsidian com 12 GB de RAM + 256 GB de armazenamento a $729 - EUR779 - £669

Escrito por Luke Baker. Edição por Rik Henderson.