Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Os telefones para jogos RedMagic 7S e 7S Pro foram anunciados na China, com um lançamento global do modelo Pro a ser seguido em 26 de julho.

O RedMagic 7S Pro ostenta o chipset Snapdragon 8+ Gen 1 com a ficha de jogo dedicada de Nubia, o Red Core 1.

Ele apresenta um sistema de resfriamento ICE 10.0 atualizado e a tecnologia de estabilização Magic Frame de propriedade da marca.

Os acionadores de ombro também foram atualizados (sobre o 7 Pro) com tempos de resposta mais rápidos (520Hz ao invés de 500Hz). O display tem 6,8 polegadas, FHD+ e utiliza a tecnologia AMOLED de painel.

O telefone funciona com uma bateria de duas células de 5.000mAh com capacidade de carga rápida com fio de 135W.

Ainda não temos detalhes das especificações para o padrão RedMagic 7S, embora não seja provável que ele seja lançado fora da China.

Além dos modelos em noite escura, sombra transparente de deutério e asas prateadas, estará disponível uma edição especial da Bumblebee Transformers 7S Pro que vem com uma coleção de guloseimas temáticas.

O RedMagic 7S Pro começa em 5199 yuan chinês (cerca de £650). Nós lhe traremos mais quando o telefone for lançado globalmente no final deste mês.

Escrito por Rik Henderson.