As imagens vazadas mostram o RedMagic 7S Pro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As imagens parecem ter vazado mostrando o design do próximo telefone para jogos RedMagic 7S Pro, com um design que lembra, sem surpresa, a saída do RedMagic 7 Pro.

Como esse telefone, ele ostenta uma unidade central de câmera que hospeda três lentes e um flash, embora o formato do telefone pareça ter se tornado ainda menos arredondado e mais metálico.

A parte traseira do telefone apresenta um novo visual que destaca alguns de seus componentes mais sofisticados, incluindo uma câmera de auto-exibição que já constava no RedMagic 7 Pro.

Você também pode facilmente perceber o retorno dos excelentes botões de ombro do telefone, que facilitam os jogos com esquemas de controle mais complexos, e em particular os atiradores, sem comprometer a sua capacidade de competir.

Ainda há um sistema de resfriamento ativo, também, com um ventilador visível que apresenta iluminação RGB, de modo que claramente não estamos tendo nenhum canto cortado em comparação com a última geração do telefone RedMagic, que é apenas bastante recente em si.

O processador também receberá uma ligeira atualização - o 7 Pro mais antigo estava rodando o Snapdragon 8 Gen 1, que está recebendo um impulso até um Snapdragon 8+ Gen 1 - pequenos ganhos, mas outra mudança que garante que o novo telefone deve ser um carro-chefe.

Teremos que esperar pela confirmação oficial de todas as especificações, e na verdade uma revelação adequada, com ambas olhando a partir destas imagens como se elas pudessem aparecer em breve.

Escrito por Max Freeman-Mills.