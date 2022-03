Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A ZTE anunciou quatro aparelhos em sua série Blade V40: o ZTE Blade V40, V40 5G, V40 Pro e V40 Vita.

Revelados durante o Mobile World Congress em Barcelona, cada um dos telefones oferece algo um pouco diferente.

O headliner - o ZTE Blade V40 5G - possui uma antena 5G e roda em um processador 5G octa-core de 7nm.

O ZTE Blade V40 Pro vem com uma tela AMOLED de 6,67 polegadas e uma câmera com design de "anel duplo". Sua bateria de 5.100mAh suporta carregamento rápido de 65W. Há uma qualidade de "gradiente mágico" na cor da caixa, mudando de azul para rosa à luz.

O ZTE Blade V40 padrão também vem com uma tela de 6,67 polegadas (Full HD+). Há uma câmera de 48 megapixels com lente tripla na parte traseira, com um snapper de 8 megapixels sob um recorte na frente.

Por fim, o ZTE Blade V40 Vita é a opção mais econômica, com uma tela HD + de 6,745 polegadas com um entalhe em gota d'água. Seu recurso principal é a bateria de 6.000mAh. Ele é projetado para "serviço super longo". Também há carregamento rápido de 22,5 W a bordo.

O preço de cada telefone da série ZTE Blade V40 ainda não foi revelado. Os aparelhos estarão disponíveis a partir de abril.

Escrito por Rik Henderson.