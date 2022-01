Red Magic 7 aparece em sites de certificação e benchmark

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O braço de jogos da Nubia - Red Magic - pode ter lançado recentemente seu smartphone mais atual , mas isso aparentemente não o impediu de querer substituí-lo em um futuro muito próximo.

Evidências on-line sugerem que a empresa está preparando o lançamento de seu próximo carro-chefe, o Red Magic 7, com o telefone aparecendo no TENAA (um site de certificação chinês) e no Geekbench (uma ferramenta de benchmarking popular).

Esses vazamentos indicam um telefone que será alimentado - como de costume - pelo mais recente e poderoso processador Snapdragon. Nesse caso, esse é o Snapdragon 8 Gen 1 , que será a principal plataforma de escolha de 2022 para muitos fabricantes.

Os vazamentos do Geekbench são difíceis de verificar, mas com o telefone também aparecendo em um site de certificação, é quase certo que o telefone será lançado nos próximos meses.

Se levarmos os vazamentos a sério, esperamos um telefone com até 18 GB de RAM e até 512 GB de armazenamento, com outras variantes de RAM / armazenamento disponíveis. Também é afirmado que está sendo lançado com o Android 12 imediatamente.

Também é indicado que o Red Magic 7 contará com uma câmera principal de 64 megapixels e uma câmera selfie de 8 megapixels, além de uma grande tela OLED de resolução Full HD + de 6,8 polegadas.

Como é um telefone para jogos, quase certamente apresentará um painel de alta taxa de atualização com resposta de toque rápida e sem latência e botões de ombro adicionais.

Embora não haja imagens para acompanhar esse vazamento, é provável que o telefone seja bastante semelhante à linha Red Magic 6S lançada em setembro. É um visual que não mudou muito nos últimos dois anos.

Ainda não há nenhuma palavra oficial no telefone. Então, por enquanto, tome esses vazamentos como eles são. No entanto, dados os tempos de rotatividade historicamente rápidos do Red Magic, não seria tão surpreendente ver um modelo Red Magic 7 lançado apenas quatro anos após a primeira geração.

Escrito por Cam Bunton.