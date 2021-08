RedMagic 6S Pro será lançado em breve com Snapdragon 888 Plus e carregamento rápido de 120 W?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O próximo telefone para jogos da Nubia apareceu no site de certificação CCC da China a caminho de ser lançado oficialmente, sugerindo que será anunciado em um futuro próximo.

Espera-se que o telefone seja chamado de Red Magic 6S e venha com uma variante Pro que possui carregamento rápido de 120W, enquanto a série quase certamente será alimentada pelo mais recente processador Snapdragon de primeira linha. Esse processador, especificamente, é o Snapdragon 888 Plus.

As notícias da próxima geração do telefone Red Magic foram compartilhadas pela Digital Chat Station no Weibo , uma fonte frequente de informações quando chega aos sites de certificação da China.

Além do processador, não temos certeza de quais outros novos recursos os modelos atualizados terão. Mas dado que se espera que os dois sejam aumentos de especificações S no Red Magic 6 e no Red Magic 6 Pro anteriores, provavelmente não haverá uma grande diferença.

Analisamos o Red Magic 6 no início do ano e descobrimos que ele tem uma ótima relação custo-benefício, dadas as especificações e desempenho em oferta.

Os únicos problemas realmente fortes com ele - sentíamos na época - era o software, que faz com que a série se distancie da construção original que era oferecida nas gerações anteriores do Red Magic.

Ainda assim, se o 6S e o 6S Pro seguirem isso, temos certeza de ver alguns dos telefones mais poderosos disponíveis em sua faixa de preço, perfeitos para sessões de jogo longas e intensas.