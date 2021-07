Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A ZTEA lançou um novo telefone com uma câmera sob tela. Chamado de ZTE Axon 30 , ele agora está disponível na China e terá um lançamento global posteriormente. Pelo que podemos dizer, o ZTE Axon 30 é um degrau abaixo do ZTE Axon 30 Ultra e do ZTE Axon 30 Pro, ambos lançados em abril.

O novo telefone possui um chipset Snapdragon 870, 8 GB ou 12 GB de RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento. Os telefones da ZTE da última primavera, no entanto, rodam um chipset Snapdragon 888, e o ZTE Axon 30 Ultra, em particular, vem com até 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento. Outra grande diferença entre os telefones se resume às câmeras. Enquanto todos os três têm disparadores frontais de 16 megapixels, o ZTE Axon 30 coloca sua câmera sob a tela.

O ZTE Axon 30 coloca sua câmera na tela em uma tela de 6,9 polegadas que possui uma taxa de atualização de 120 Hz e uma taxa de amostragem de toque de 360 Hz. (Os outros dois telefones usam uma câmera frontal perfurada.) Quanto às câmeras na parte traseira, há uma matriz tripla na parte traseira do ZTE Axon 30. Consiste em uma câmera principal f / 1.8 de 64 megapixels. , Ultra Wide de 8 megapixels com um campo de visão de 120 graus e uma câmera macro de 5 megapixels ao lado de um sensor de profundidade de 2MP.

A ZTE ainda não anunciou o preço do Axon 30 ou informações sobre a data de lançamento para os EUA e Reino Unido, mas o comunicado à imprensa disse que uma "versão global está chegando em breve".

