(Pocket-lint) - Tem havido muita conversa sobre câmeras sob exibição - doUPC da Samsung à suposta pesquisa da Xiaomi sobre a tecnologia - mas é a ZTE que está bem à frente do pacote.

O ZTE Axon 20 foi lançado no final de 2020, agora sua atualização do Axon 30 deve chegar em 27 de julho - se os posts vazados no Weibo, o site de mídia social chinês, são uma indicação.

Não confundir com o Axon 30 Ultra 5G - que chegou em meados de 2020 e não trazia uma câmera embaixo da tela - o Axon 30 parece totalmente diferente daquele modelo.

Aqui, no entanto, o fone de entrada claramente não mostra nenhuma câmera perfurada ou entalhada em sua frente. A maior questão, portanto, é se esta é a mesma tecnologia de under-display vista em 2020 - ou se é uma forma nova e atualizada.

A ZTE também divulgou oficialmente algumas informações sobre o aparelho, confirmando em um post que a tela - considerada um painel OLED de 6,92 polegadas - cobrirá 100 por cento da gama de cores DCI-P3, capaz de exibir 10,7 bilhões de cores.

Como você pode ver na imagem acima, a parte traseira do arranjo da câmera do telefone é interessante. Esta é considerada uma câmera principal de 64 megapixels no topo, uma grande angular de 8 megapixels na parte inferior, flanqueada por dois sensores de resolução inferior - um de 5 megapixels e um de 2 megapixels - que provavelmente servirá macro e profundidade capacidades de detecção.

Esse é o resumo do que sabemos agora. Veremos quantas mais informações surgirão antes da data de lançamento de 27 de julho na China, quando poderemos trazer mais informações sobre essa tecnologia em exibição.