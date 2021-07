Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Durante anos, os fabricantes de smartphones tentaram várias maneiras de criar uma tela verdadeiramente de ponta a ponta. O objetivo final é ter um smartphone com uma tela que alcance as quatro bordas do quadro, sem interrupção.

O único problema foi a necessidade de uma câmera selfie. Isso inevitavelmente foi colocado em algum lugar, e vimos uma série de métodos inventivos que visam tentar escondê-lo, torná-lo menos obstrutivo ou, pelo menos, reduzir seu impacto visual.

Existem mecanismos de câmera pop-up , pequenos entalhes de gota de orvalho, câmeras flip e câmeras perfuradoras colocadas na frente dos telefones. Mas existe uma nova tecnologia que visa escondê-lo completamente: a câmera sob o display. Também conhecido como USC (câmera embaixo da tela) ou UPC (câmera embaixo do painel).

Felizmente, a pista está muito clara na descrição. A câmera UPC / USC ou sob exibição é uma câmera que fica escondida atrás do painel de exibição do smartphone.

Em termos básicos, é semelhante aos sensores ópticos de impressão digital no display. Uma pequena parte do painel da tela é transparente e permite que a luz passe para uma câmera que está atrás da tela. Ou, para ser mais preciso tecnicamente, uma pequena parte próxima ao topo da tela é, na verdade, uma segunda tela minúscula e transparente.

Se você está se perguntando por que eles não podem fazer o que fazem com sensores ópticos de impressão digital e apenas fazer uma parte transparente da tela principal ainda, é porque os painéis OLED padrão ainda não são capazes de deixar luz suficiente passar para o outro lado crie uma imagem colorida decente. Por enquanto, empresas como a ZTE e a Xiaomi recorreram ao uso de uma tela secundária "invisível" muito menor dentro de uma tela.

E, se eles usassem este display como o painel inteiro, isso teria consequências terríveis para a fidelidade da imagem no display. Então, eles o colocam em uma parte da tela onde - na maioria das vezes - a qualidade da imagem não importa: na barra de status.

Embora o objetivo final seja certamente implementá-lo de uma forma que o torne completamente invisível, as primeiras iterações ainda não o conseguiram. É quase invisível em dias mais escuros, mas quando você ilumina a área da tela que esconde a câmera, pode ver claramente a área que está permitindo a passagem da luz. Conforme a tecnologia se desenvolve, esperamos que isso melhore.

O primeiro telefone a ter a câmera sob a tela foi o ZTE Axon 20 5G . Até agora, é também o único produto disponível comercialmente com a câmera embaixo da tela.

O telefone conceito Apex 2020 da Vivo tem, mas é um telefone conceito e não foi disponibilizado para compra para os consumidores.

Tanto a Xiaomi quanto a Oppo também demonstraram a tecnologia, mas, novamente, ainda não a lançaram em um telefone final para o varejo. Há rumores de que ele chegará ao Samsung Galaxy Z Fold 3 também, mas isso é apenas especulação por enquanto.

A resposta simples para isso - no momento em que escrevi este artigo - é que a tecnologia é imperfeita. Há um motivo pelo qual ele só foi implementado em um dispositivo de médio porte da ZTE.

Como já mencionado, parte do motivo é que não é possível (ainda) ocultar completamente aquela tela secundária transparente. O outro problema tem a ver com a qualidade da imagem da câmera que está por trás.

Ao adicionar uma camada de material que não é totalmente claro na frente da câmera, fica mais difícil obter uma foto realmente boa. Afinal, as câmeras precisam de luz para tirar fotos, mas, fundamentalmente, também precisam que a luz chegue até o sensor sem qualquer perturbação no sinal para produzir resultados nítidos e precisos.

Isso é uma simplificação extrema, mas é quase como cobrir a câmera com uma camada realmente fina de papel vegetal e pedir que ela tire uma foto tão boa como se você não tivesse feito. Simplesmente não pode ser feito. Ou não foi tão longe.

O objetivo, sem dúvida, é tornar a parte transparente da tela mais transparente, mas também desenvolver melhores IA / algoritmos para corrigir os problemas que surgem da filtragem de luz através da tela.

