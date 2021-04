Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Fotos vazadas sugerem que mais um telefone para jogos Nubia está em produção - desta vez, o Red Magic 6R. Já testamos o Red Magic 6 , então o que há de diferente nessa versão especial R?

A certificação chinesa, TENAA, revelou uma variedade de especificações, desde Bluetooth 5.2 até o codinome NX666J do aparelho. Para nós, no entanto, o que mais chama a atenção é que o 6R será um aparelho menor que o modelo padrão. Não muito, mas o suficiente para parecer um telefone diferente.

O Red Magic 6 mede 9,7 mm de espessura, como notamos em nossa análise, o que o torna um dispositivo inegavelmente grande. O 6R, por outro lado, tem 8,2 mm. A tela também tem 6,7 polegadas na diagonal - um pouquinho menor do que o painel de 6,8 polegadas do aparelho padrão.

Tudo isso deve resultar em um telefone para jogos que é mais prático quando você não o está usando para, bem, jogar. Como resultado, também ficará mais leve.

Especial linha de produtos de primavera da Apple - Pocket-lint Podcast 100 Por Rik Henderson · 27 Abril 2021

As fotos que vazaram também sugerem que é um dispositivo de aparência mais sutil, com um acabamento menos chamativo do que vimos no passado. O tipo de acabamento azul meia-noite, com apenas o logotipo vermelho do Red Magic na parte inferior e acabamento em vermelho na caixa da câmera, dá uma aparência sutil que é um pouco diferente da série.

Sendo um dispositivo menor, no entanto, significa que há menos bateria interna - diz-se que tem 4100mAh, não os impressionantes 5.050mAh do Red Magic 6 já lançado.

Em resumo, então, o Red Magic 6R parece ser um game phone lite - o tipo de dispositivo voltado para jogadores que entram e saem do jogo, ao invés de fazer sessões épicas sem parar.

Escrito por Mike Lowe.