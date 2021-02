Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A ZTE revelou sua tecnologia de câmera selfie de segunda geração na conferência MWC Shanghai 2021, de acordo com o relato da empresa no Weibo . A nova tecnologia supostamente reduz o efeito de névoa na área de exibição acima da câmera.

O Axon 20 5G , o primeiro grande smartphone da ZTE com uma câmera selfie sob o display, não nos impressionou exatamente. Em nossa análise, notamos que a ZTE é um aceno para o futuro, exibindo uma convincente câmera sob a tela ao mesmo tempo em que oferece um desempenho amplo e duradouro em um pacote bastante acessível. Está nos detalhes - ajuste automático de brilho e moldura de tela semelhante a um quadro - mas, no final, chamamos as câmeras de moderado e dissemos que às vezes erram o alvo.

Agora, a empresa chinesa está introduzindo sua tecnologia de câmera selfie under-display de segunda geração, completa com um aumento na densidade de pixels na área da tela acima da câmera selfie (de 200PPI para 400PPI). A área acima da câmera selfie e o resto da área de exibição também são descritos como "mais consistentes" do que o que vimos no Axon 20 5G no ano passado, de acordo com traduções automáticas do anúncio MWC 2021 da ZTE.

A ZTE também anunciou a tecnologia de desbloqueio facial 3D sob exibição na conferência de Xangai, chamando-o de primeiro scanner de luz estruturada 3D sob exibição do mundo. A ZTE indicou que sua solução under-display pode ser usada para reconhecimento facial 3D e também, possivelmente, para modelagem 3D, realidade aumentada e pagamentos.

Escrito por Maggie Tillman.