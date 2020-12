Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Temos acompanhado o progresso do ZTE Axon 5G com grande interesse , porque é o primeiro telefone com uma câmera sob tela - e agora ele tem uma data de lançamento oficial.

A ZTE afirma que o Axon 5G estará disponível em alguns territórios a partir de 21 de dezembro de 2020. Portanto, não será preciso esperar muito. Pensamos inicialmente que isso significaria apenas a China e parte da Ásia. Mas, não, o dispositivo está sendo lançado no Reino Unido e na UE também. Tempos emocionantes.

Então, o que você pode esperar do ZTE Axon 5G? O painel OLED de 6,92 polegadas não tem entalhes ou recortes, já que a tela usa uma malha de matriz para esconder uma câmera selfie de 32 megapixels - que pode efetivamente "ver através" disso. Muito esperto. Embora, no momento, não saibamos como será a qualidade como resultado da tecnologia.

Em outros lugares, no entanto, não espere as especificações mais sofisticadas. O que parece ser a história de 2020 - muitos fabricantes estão empurrando processadores e especificações de nível médio a alto por causa do preço. Por falar nisso, a ZTE ainda não está pronta para revelar quanto custará o aparelho.

Conte com um chipset Qualcomm Snapdragon 765G em seu coração, o que significa conectividade 5G (como o nome do produto deixa você saber claramente), 8 GB de RAM para manter tudo funcionando sem problemas, uma taxa de atualização de 90 Hz para a tela de resolução Full HD e 30 W de carregamento rápido para a bateria de 4.220 mAh.

Na parte traseira, o Axon 20 tem uma abordagem semelhante às câmeras traseiras: uma unidade principal de 64 megapixels é combinada com uma ultra-wide de 8MP, uma macro de 2MP para close-ups e um sensor de profundidade de 2MP. Suspeitamos que o último desses dois pode ser mais ou menos ignorado, como é o caso de tantos outros dispositivos agora.

Então aí está: o ZTE Axon 20 5G parece ser uma estreia interessante em mercados mais amplos para a empresa. É algo que estamos vendo mais em 2020 também: a Vivo lançou seu X51 no início do ano, visando especificações de nível médio com um design de câmera gimbal atraente e exclusivo. Portanto, agora é a vez da ZTE causar impacto.

Escrito por Mike Lowe.