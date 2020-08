Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A ZTE anunciou que planeja lançar um smartphone habilitado para 5G com uma câmera sob exibição na China em setembro. Ele se chamará ZTE Axon 20 5G . Agora, está dando a todos uma visão antecipada, provocando renderizações que revelam a frente e a parte de trás do dispositivo.

O ZTE Axon 20 5G não tem uma câmera visível na frente. Não há caixa de câmera, furador, entalhe, o que você tem. Quase não há moldura. A renderização acima, compartilhada pelo presidente de dispositivos móveis da ZTE, Ni Fei, na rede social chinesa Weibo (via site holandês Tweakers ), mostra o telefone desligado, enquanto a renderização abaixo, também compartilhada por Fe i, mostra o telefone ligado.

Especula-se que um dos pontos pretos visíveis nos "telefones" na renderização acima sugere onde a câmera estará localizada no Axon 20 5G, mas achamos que ele está apenas tirando sarro de câmeras pop-up, câmeras pin-hole, e posições estranhas da câmera encontradas em outros telefones populares.

Tenha em mente que a ZTE não é a primeira empresa a explorar a câmera sob o display, com Oppo e Xiaomi também jogando seu chapéu neste anel. Mas a tecnologia em si ainda não foi testada. A ZTE também não confirmou se o Axon 20 5G será lançado nos EUA, Reino Unido ou em qualquer lugar fora da China.

Portanto, é difícil ficar muito animado com este dispositivo no momento, mas, no entanto, a inovação que está sendo divulgada aqui desperta nosso interesse.

Escrito por Maggie Tillman.